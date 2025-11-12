وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه أقيم حفل الانتهاء من بناء المجمع الصناعي الجديد، الذي تبلغ مساحته 16 ألف متر مربع، في مدينة هواسيونغ، وهي مركز رئيسي لصناعة أشباه الموصلات وتقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب العاصمة سول.

وسيمثل مجمع هواسيونغ أحد مراكز التصنيع الرئيسية للشركة الهولندية في آسيا، وسيساعد كوريا على تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بصناعة أشباه الموصلات.

وذكرت وزارة الصناعة أن الشركة تُخطط أيضًا لتوسيع نطاق تبادلاتها التكنولوجية وتعاونها مع شركات تصنيع الرقائق الكورية، مثل شركتي سامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس.

يذكر أن شركة "إيه.إس.إم.إل" هي أكبر شركة مصنعة في العالم لمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية بالتكنولوجيا المعروفة باسم الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (إي.يو.في) وهي آلات متطورة جدًا تستخدم في صناعة أشباه الموصلات لطباعة الدوائر الدقيقة على رقائق السيليكون.

وسيضم مصنع الشركة في كوريا الجنوبية ما يسمى بمركز الإصلاح، الذي يُعيد تصنيع المعدات الرئيسية، مثل أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، والأشعة فوق البنفسجية العميقة (دي.يو.في)، بالإضافة إلى مركز تدريب مُخصص لنقل التقنيات المتقدمة.