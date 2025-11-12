واستند هاسيت إلى تقديرات خبراء الاقتصاد التي تشير إلى أن الإغلاق الحكومي من شأنه أن يقلص معدلات النمو بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.5 نقطة مئوية، والتي كانت قد وصلت إلى ما يقرب من أربعة بالمئة خلال العام الماضي.

وقال هاسيت في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي الأميركية "يكمن السؤال في موعد تحقيق ذلك... لكنني أتوقع أن تعود وتيرة النمو البالغة ثلاثة أو أربعة بالمئة بحلول الربع الأول من العام المقبل".

وحذر خبراء اقتصاد من أن ضعف النمو في الاستهلاك والتجارة العالمية، فضلا عن تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق التضخم، جميعها عوامل تؤثر بالسلب على التوقعات الاقتصادية الأمريكية، لكن زيادة الاستثمار التجاري قد يسهم بشكل رئيسي في تعويض تلك الخسائر.

وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال ونشر في منتصف أكتوبر، أن أكثر من 60 بالمئة من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 40، توقعوا أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض النمو الاقتصادي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية. ولم يتوقع أي منهم أن تعزز الرسوم الجمركية النمو.

وكان متوسط توقعاتهم هو أن ينمو الاقتصاد 1.8 بالمئة في 2025، مقارنة مع 1.3 بالمئة في استطلاع يونيو.

وقال هاسيت إن إدارة ترامب تعمل على معالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف المستمرة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والتي أوضح أنها تراجعت بنحو 3400 دولار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنها زادت 1200 دولار منذ تولى ترامب منصبه في يناير.