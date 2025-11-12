ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد لخمس سنوات، إلى دعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى ضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة.

وأضاف البنك أن البرنامج يدعم أيضا التعجيل في تطوير مشروعات الطاقات المتجددة، وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز المملوكة للدولة.

وجاء في بيان البنك أن البرنامج يدعم خططا متمثلة في حشد تونس 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 جيجاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بحلول 2026.