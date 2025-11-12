وكانت قناة السويس قد سجلت في 2023 إيرادات بـ 10.2 مليار دولار في 2023 وهو الأعلى في تاريخها.

وأكد الفريق أسامة ربيع استمرار تقديم حوافز وخدمات بحرية لتعزيز حركة الملاحة والقدرة التنافسية للقناة.

وكان ربيع قد أجمل في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة ما حققته القناة من إيرادات في خمس سنوات بنحو 40 مليار دولار إيرادات خلال الفترة من 2019 حتى 2024 .

وأوضح ربيع أن الإيرادات سجلت 5.8 مليار دولار في 2019، و5.6 مليار دولار في 2020، و6.3 مليار دولار في 2021، و7.9 مليار دولار في 2022، وصولا إلى 10.2 مليار دولار في 2023 وحوالي 4 مليارات دولار فقط في 2024.

وأشار إلى أن عدد السفن ارتفع من 18,880 سفينة في 2019 إلى 26,434 سفينة في 2023 قبل أن يتراجع إلى 13,213 سفينة في 2024.