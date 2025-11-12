وقالت الجمعية إن المبيعات ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، مسجلة تراجعا عن الارتفاع الذي حققته في سبتمبر الماضي، والذي بلغت نسبته 11.2 بالمئة والقفزة التي حققتها في أغسطس الماضي التي بلغت نسبتها 15.1 بالمئة.

ولكن صادرات المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للتوصيل بالكهرباء تضاعفت مقارنة بالعام الماضي، إلى نحو 250 ألف وحدة، بينما وسعت شركات السيارات نطاقها بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.

وتلقت مبيعات المركبات في الصين، أكبر سوق للمبيعات في العالم، دفعة في العامين الماضيين من البرامج الحكومية لاستبدال السيارات التي تهدف إلى تشجيع السائقين للتحول إلى المركبات الكهربائية.

وقامت بعض المدن والمقاطعات الصينية في الأشهر الأخيرة بخفض إعانات الاستبدال.

كما أن تمديد مثل هذه الإعانات الكبيرة في العام المقبل بات من غير المؤكد.

ومن المتوقع أيضًا أن تخفض الصين الإعفاء الضريبي للمركبات الكهربائية والهجينة إلى النصف بدءًا من العام المقبل.

وانخفضت مبيعات تسلا في الصين بنسبة 36 بالمئة تقريبًا الشهر الماضي على أساس سنوي، إلى 26006 مركبة، وفقًا لـلجمعية الصينية.

ومثل هذا تراجعا من 71525 وحدة تم بيعها في سبتمبر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي أيضًا، تراجعت مبيعات بي واي دي الإجمالية بنسبة 12 بالمئة تقريبًا على أساس سنوي، إلى 441706 وحدة ، حسبما أعلنت الشركة، بينما قامت بتعزيز توسعها في الأسواق الخارجية ومن بينها سوق المملكة المتحدة لتعويض الطلب الضعيف في الصين في ظل ظروف المنافسة الشديدة مع الشركات المحلية الأخرى.