وأشار التقرير إلى أن إطلاق المحفظة يهدف إلى "تطوير أكثر من 3300 وحدة فندقية عبر فئات متنوعة من المتوسطة إلى الفاخرة، من خلال نماذج استثمار وتمويل مرنة تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وصناديق الاستثمار".

وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط من خلال توسيع قطاعي السياحة والضيافة، وهما من الركائز الأساسية لرؤية 2030.