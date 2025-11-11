ساهمت النتائج الإيجابية التي حققتها شركة سوني في قطاعات خدمات البث والموسيقى ورقائق الكمبيوتر في رفع أرباحها للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 7 بالمئة إلى 311 مليار ين (حوالي ملياري دولار)، مقابل 291.8 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت المبيعات ربع السنوية للشركة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، والمنتجة لأجهزة ألعاب الفيديو بلاي ستيشن، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 3.1 تريليون ين (20 مليار دولار).

وتتوقع سوني الآن وصول أرباحها خلال العام المالي الحالي ككل إلى 1.05 تريليون ين (6.8 مليار دولار)، في حين كانت تتوقع في السابق أرباحا بقيمة 970 مليار ين (6.3 مليار دولار)، مقابل أرباح بقيمة 1.07 تريليون ين في السنة المالية السابقة.

كما ساهم نمو دخل الشركة من أجهزة استشعار سوني للهواتف المحمولة في تعزيز النتائج المالية.

وأقرت سوني بالضرر الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى شطب حوالي 30 مليار ين (195 مليون دولار) من أرباحها التشغيلية للسنة المالية.

ولكن كان من المتوقع أن تعوض الإيرادات القوية من فيلم "قاتل الشياطين"، وهو فيلم رسوم متحركة مستوحى من إحدى قصص سلسلة المانجا المصورة، هذا الضرر. كما تتوقع سوني أداء قويا في وحدة إنتاج الموسيقى التابعة لها.