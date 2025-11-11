وهبطت المبيعات 35.8 بالمئة على أساس سنوي وانخفضت من 71525 سيارة في سبتمبر، وهو ذات الشهر الذي بدأت فيه تسلا تسليم طراز (واي.إل) المتاح حصريا في السوق الصينية.

لكن بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية الصادرة أمس الاثنين أظهرت أن صادرات تسلا من السيارات المصنعة في الصين قفزت إلى مستوى قياسي في عامين إلى 35491 سيارة الشهر الماضي.

وتراجعت حصة تسلا في سوق السيارات الكهربائية بالصين إلى 3.2 بالمئة فقط في أكتوبر، بانخفاض حاد عن 8.7 بالمئة في الشهر السابق لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

هذا الأداء الضعيف في أكبر سوق للسيارات في العالم يأتي بعد نتائج سيئة أيضا لشركة السيارات التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك في أوروبا، حيث تراجعت المبيعات في دول مثل ألمانيا وإسبانيا وهولندا والدول الإسكندنافية.

وتواجه تسلا ضغوطًا متزايدة في الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة، خاصة مع صعود منافسين مثل شاومي التي سجلت مبيعات قياسية بلغت 48,654 وحدة الشهر الماضي، رغم الجدل حول سلامة سياراتها.

كما أن الطلب العام على السيارات في الصين تراجع في أكتوبر، نتيجة ضعف ثقة المستهلكين وانخفاض الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية.