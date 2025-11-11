وكان المحللون يتوقعون نمو الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3.8 بالمئة، وهو نفس معدل نموه خلال يوليو الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال أكتوبر بنسبة 4.5 بالمئة سنويا إلى حوالي 572 تريليون ين، بعد ارتفاعه خلال سبتمبر بنسبة 4.2 بالمئة سنويا.

وارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 بالمئة للشهر الثالث على التوالي إلى حوالي 79 تريليون ين، مقابل ارتفاعه بنسبة 1.3 بالمئة خلال الشهر السابق.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 27 بالمئة إلى نحو 6.5 تريليون ين.