وقالت الشركة في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الإيرادات قد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 13.605 مليار درهم (3.705 مليار دولار).

كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 30 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.125 مليار درهم (1.123 مليار دولار) مع الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 30 بالمئة.

وبلغ صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2.317 مليار درهم (631 مليون دولار)، بنسبة زيادة قدرها 9 بالمئة على أساس سنوي.

ويعكس هذا الأداء القوي في جميع قطاعات الأعمال التوسع الاستراتيجي المستمر للشركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4.648 مليار درهم (1.266 مليار دولار).

كما سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً نسبته 38 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.393 مليار درهم (379 مليون دولار).

وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث 20 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 773 مليون درهم (211 مليون دولار).

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " لقد حققنا خلال الأشهر التسعة الماضية أقوى أداء لنا منذ الإدراج، مدعوماً بنتائج ربع سنوية متميزة، وهو ما يجسِّد قوة استراتيجية النمو التي نتبعها ونهجنا المنضبط في تنفيذها. ونواصل تحقيق نمونا المستدام مدعوماً بإبرامنا عقوداً طويلة الأجل، وتميزنا التشغيلي. كما نركّز على توسيع إمكانياتنا، واغتنام الفرص التي تضيف قيمة مجزية مع تعزيز مكانة أدنوك للإمداد والخدمات كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة".

ابتداءً من الربع الثالث من عام 2025، اعتمدت أدنوك للإمداد والخدمات توزيع أرباح ربع سنوية لتوفير عوائد أكثر انتظاماً للمساهمين.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة تقارب 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.194 مليار درهم (325 مليون دولار)، وستحافظ الشركة على زيادة سنوية في توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة حتى عام 2030، مما يعكس الأداء المالي القوي والثقة بالنمو على المدى الطويل.

نمو قوي لقطاعات الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025

سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أداءً استثنائياً، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.179 مليار درهم (1.955 مليار دولار)، مدفوعةً بطلب قوي ونمو استراتيجي في المجالات الرئيسية.

وانعكس هذا الأداء المتميز على الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 2.331 مليار درهم (635 مليون دولار)، وهو ما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز النتائج الإجمالية للشركة.

ويعود هذا النمو المربح إلى الاستخدام القوي لمنصات الإسناد البحرية، وتحسن الربحية في منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب زيادة نشاط التأجير. كما ساهمت مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، بما في ذلك جزيرة "العميرة" الاصطناعية، في تحقيق زيادات قوية في الإيرادات.

وسجلت إيرادات قطاع الشحن البحري ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 99 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.440 مليار درهم (1.481 مليار دولار)، ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تضمين الإيرادات الناتجة عن أسطول ناقلات النفط التابعة لشركة "نافيغ8".

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.608 مليار درهم (438 مليون دولار)، برغم ظروف السوق المتقلبة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يجسِّد قوة التنفيذ التشغيلي. ويؤكد هامش الأرباح القوي البالغ 30 بالمئة قدرة الشركة على المرونة التشغيلية للشركة.

من جهة أخرى، يستمر قطاع الخدمات في دعم نموذج الأعمال المتنوع للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 986 مليون درهم (269 مليون دولار).

كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 188 مليون درهم (51 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة حجم الأعمال في محطة "بروج" للحاويات، إلى جانب حصة الشركة من أرباح خدمات تزويد السفن بالوقود التابعة لـ “Integr8".

مستجدات الخطط الاستراتيجية للشركة

واصلت "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والتي تميزت بتحقيق إنجازات بارزة على صعيد أسواق رأس المال، والشراكات الاستراتيجية، وتوسيع الأسطول، والتمويل.

وقد حققت الشركة نقلةً نوعيةً في مسيرتها نحو أسواق رأس المال وتمثّل ذلك في اختيارها للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، عقب الطرح الثانوي لأدنوك بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، والذي ساهم في زيادة نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى 22 بالمئة تقريباً.

ووفقاً إلى تقديرات الوسطاء، من المتوقع أن يجذب هذا الإدراج تدفقات نقدية تتجاوز قيمتها 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، مما يحسّن سيولة السهم ويسهل إمكانية الوصول إليه من قبل المستثمرين العالميين.

وهذا العام، عززت "أدنوك للإمداد والخدمات" تكاملها الاستراتيجي ضمن مجموعة أدنوك من خلال شراكات استراتيجية مع شركاتها التشغيلية.

وكانت الشركة قد عقدت اتفاقية لوجستية مع شركة "بروج" تمتد لـ 15 عاماً بقيمة 1.950 مليار درهم (531 مليون دولار).

ومؤخراً، أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "تعزيز" تمتد لـ 50 عاماً لتأسيس أول ميناء متخصص من نوعه للكيماويات في دولة الإمارات، وذلك ضمن منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية بمدينة الرويس، ومن المتوقع أن يُحقق المشروع عوائد تتجاوز 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال السنوات السبع والعشرين الأولى من تشغيله، مما يُعزز دور الشركة كداعم رئيسي للنمو الصناعي في جميع أنحاء دولة الإمارات.

واستمرت عملية توسيع الأسطول باستلام ناقلتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال، وهما "الرحبة" و"الريف"، التي تعدّ الثالثة من أصل ست ناقلات متطورة للغاز الطبيعي المسال من حوض "جيانغ نان" لبناء السفن.

كما استلمت الشركة ناقلتي "غاز يونغ جيانغ" و"غاز مينغ جيانغ"، وهما أول ناقلتين من أصل تسع ناقلات إيثان عملاقة.

وستساهم هاتان الناقلتان، اللتان تعملان بموجب عقد إيجار لمدة 20 عاماً في تحقيق إيرادات طويلة الأجل بقيمة 14.7 مليار درهم (4 مليار دولار).

التكنولوجيا والابتكار والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي، أعلنت " أدنوك للإمداد والخدمات" عن التطبيق الناجح لأول حل ذكي للموانئ يعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحسين عمليات الموانئ البترولية.

وقد ساهم هذا النظام في خفض وقت الحصول على الخدمة من ثلاث ساعات إلى 45 ثانية فقط، مما يوفر 3000 ساعة سنوياً، ويرفع معدل استخدام الأرصفة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وانسجاماً مع مساعيها في تعزيز الأثر التشغيلي لمنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، أطلقت الشركة مبادرة مبتكرة لمناولة البضائع تعتمد على التكديس المزدوج لوحدات حاويات الشحن، وإعادة تصميم الحاويات لزيادة سعة التحميل وتحسين تكاليف العمليات.

وقد ساهمت هذه المبادرة في زيادة سعة استيعاب البضائع بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، وتحسين استخدام السفن والأسطح، وتقليص وقت المناولة في الميناء.

النظرة المستقبلية

تحافظ " أدنوك للإمداد والخدمات" على التوجيهات الخاصة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل لعام 2025، مدفوعة بالأداء القياسي في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة واستمرار الأداء القوي في سوق الشحن، برغم التقلبات العالمية المستمرة.

إيرادات المجموعة: تتوقع الشركة نمواً سنوياً في أعلى نطاق العشرين بالمئة.

تتوقع الشركة نمواً سنوياً في أعلى نطاق العشرين بالمئة. الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة: تتوقع الشركة نمواً سنوياً في منتصف نطاق العشرين بالمئة.

تتوقع الشركة نمواً سنوياً في منتصف نطاق العشرين بالمئة. صافي دخل المجموعة: تتوقع الشركة نمواً سنوياً منخفض إلى متوسط من الأرقام العشرية المزدوجة.

تجدد الشركة تأكيد ثقتها بتوقعاتها المستقبلية على المدى المتوسط (2026–2029)، والتي تستند على فرص النمو طويلة الأمد، والتوسع الاستراتيجي، وتدفقات الدخل المستقرة. تكثف الشركة تركيزها على المبادرات التي تعنى بالكفاءة والقيمة، مستفيدة من تنوع محفظتها الاستثمارية، مع الحفاظ على قوة الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها مع شركاء موثوقين.

كما تستمر الاستثمارات في النمو على المسار الصحيح، دون تغيير في التوجيهات المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي. وتحتفظ الشركة بالقدرة المالية لتمويل 11 مليار درهم (3 مليار دولار) إضافية تتجاوز المشروعات المعلنة ضمن نطاق 2.5 ضعف

صافي الدين: الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن ترتفع توزيعات الأرباح لعام 2025 بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.194 مليار درهم (325 مليون دولار)، على أن يتم دفعها على أساس ربع سنوي، وتستمر في الزيادة بنسبة 5 بالمئة من عام 2026 حتى عام 2030، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

كما تستهدف "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نسبة لصافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتراوح بين 2.0 و2.5 مرة على المدى المتوسط، مدعومةً بقدرتها المتبقية على الاقتراض والتدفقات النقدية الحرة بعد توزيعات الأرباح.