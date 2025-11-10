وكتب محللو مورغان ستانلي في تقرير جديد: "إنّ انتشار أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف، بل يتيح فرصا جديدة للمطورين وشركات البرمجيات على حد سواء"، مشيرا إلى أن استطلاعا حديثا لكبار مسؤولي الاستثمار يشير إلى أن الشركات مستعدة لزيادة إنفاقها على تطوير البرمجيات بشكل كبير.

وأوضح التقرير أن استطلاع البنك الذي شمل 70 من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة و30 من نظرائهم الأوروبيين أظهر أن الإنفاق المخطط له على تطوير البرمجيات أكبر من الإنفاق على مجالات مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والأجهزة.

وعلى عكس مخاوف السوق الحالية من أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل مطوري البرمجيات، نعتقد أنه سيعزز الإنتاجية ويؤدي إلى زيادة التوظيف، كما صرّح سانجيت سينج من مورغان ستانلي، الذي يتوقع تزايد الطلب على المطورين المهرة مع تطوير الشركات لتطبيقات أكثر تعقيدا.

من ناحيته يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأميركي زيادة سنوية بنسبة 1.6 بالمئة في توظيف مطوري البرمجيات حتى عام 2033، بينما تشير تقديرات أخرى إلى زيادة بنسبة مئوية تقارب العشرة بالمئة سنويا في هذه الوظائف.

ووفقًا لسينج، "من المتوقع أن تتوسع القوى العاملة في مجال تطوير البرمجيات بشكل كبير"، في حين قال كيث فايس، زميل سينج في البنك وإعداد التقرير: "تبرز النتائج مرونة الاستثمار في البرمجيات، حتى في ظل الظروف غير المستقرة".

يأتي هذا في ظل استمرار الجدل القوي حول مدى تأثير انتشار الذكاء الاصطناعي على العمل والتوظيف في قطاعات متعددة، بما في ذلك ما إذا كان سيلغى تدريجيا بعض الوظائف، وما إذا كان سيزيد الإنتاجية أم يُقللها.

في تقرير صدر في منتصف عام 2025، وجد فريق من مؤسسة إم.إي.تي.آر أن الذكاء الاصطناعي يُبطئ عمل مطوري البرمجيات، في حين نشرت جامعة ستانفورد بحثا في فبراير يظهر أن الذكاء الاصطناعي يعوق بشكل كبير عمل الموظفين ذوي الخبرة والمعرفة، بينما يُساعد زملاء أقل كفاءة في زيادة إنتاجيتهم.

وقال الباحثون إن آثار الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية "تتفاوت بشكل كبير".