وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أنه سيتم تخصيص معظم هذا المبلغ للودائع المرتبطة بمشاريع واسعة النطاق، منها أكثر من 270 مليار روبل لمشروع السكك الحديدية عالية السرعة، و200 مليار روبل لمشروع مجمع معالجة الغاز في أوست-لوجا.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن الحكومة الروسية ستستثمر أيضا أموالا مباشرة في رؤوس أموال البنوك الحكومية، حيث سيتم إنفاق 30 مليار روبل لشراء أسهم تفضيلية من بنك غازبروم، و57 مليار روبل لشراء أسهم عادية من بنك بي.إس.بي، و3.5 مليار روبل في أسهم عادية من بنك روسيلخوز.

يذكر أن الحكومة الروسية استثمرت خلال 2024 أموالها في شراء أسهم تفضيلية من بنك غازبروم بقيمة 75 مليار روبل وأسهم عادية من بنك بي.إس.بي بقيمة 18.4 مليار روبل.