وعلى أساس شهري استقر معدل التضخم لأسعار المستهلكين في المدن عند 1.8 بالمئة في أكتوبر.

وأرجع الجهاز في بيانه، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.3 بالمئة، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.2 بالمئة، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9 بالمئة.

كما زادت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2 بالمئة، وزيادة أسعار الخضروات بنسبة 12.9 بالمئة، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1 بالمئة.

ورغم ذلك شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية تراجعاً بنسبة 0.3 بالمئة، وأيضاً أسعار الفاكهة انخفضت بنسبة 10.6 بالمئة، وفقا للبيان.

يذكر أن التضخم في مصر قد بلغ ذروته التاريخية عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.