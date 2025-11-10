وأكد البنك المركزي المصري في بيان له الأحد أن الزيادة تعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الاقتصاد المصري على تعزيز أرصدته من النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي.

وبحسب بيانات المركزي المصري، فقد ارتفعت قيمة أرصدة الذهب بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي لتصل إلى 16.5 مليار دولار، في حين لم يضف البنك المركزي سوى 780 أونصة.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة 47.2 بالمئة، لتصل إلى حوالي 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.