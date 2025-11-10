كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري خلال الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فارتفع بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا بذلك تسارعا في وتيرة النمو للشهر السادس على التوالي.

وعزت دونج لي جيوان، الإحصائية في الهيئة، ارتفاع أسعار المستهلكين في الشهر الماضي إلى التأثير المستمر للسياسات الرامية لتوسيع الطلب المحلي، إلى جانب الأثر الداعم لفترة عطلة العيد الوطني وعيد منتصف الخريف.

كما كشفت البيانات تراجع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي.