وفي الربع الثالث، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن تحقيق إيرادات قوية بلغت 758 مليون دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 53 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 69 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 286 مليون دولار، وارتفع صافي الربح المعدل العائد إلى المساهمين بشكل لافت إلى 134 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 28 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

أداء مالي قوي

ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 34 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 758 مليون دولار (بزيادة قدرها 53 بالمئة على أساس سنوي)، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 62 بالمئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 286 مليون دولار (بزيادة قدرها 69 بالمئة على أساس سنوي)، مدفوعة بالتقدم المستمر في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال يوم أسواق رأس المال في مايو 2025، بما في ذلك خطة تحسين التصنيع، بالإضافة إلى تحقيق أسعار ضمن الربع الأعلى على محفظة المبيعات، وزيادة أسعار اليوريا .

بلغ صافي الربح المعدَّل العائد للمساهمين في الربع الثالث 134 مليون دولار (مقارنةً بـمبلغ 12 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025 و28 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024)، وبلغ صافي الربح المسجل العائد للمساهمين 235 مليون دولار، ما يعكس مكاسب غير متكررة مُرتبطة بإمكانية خصم الضريبة على الشهرة في مصر متعلقة بصفقة سابقة .

ارتفعت الإيرادات والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 31 بالمئة و48 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2 مليار دولار و723 مليون دولار على التوالي، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 218 مليون دولار (بزيادة قدرها 66 بالمئة على أساس سنوي)، بينما بلغ صافي الربح المسجل العائد للمساهمين 328 مليون دولار .

نفذت "فيرتيغلوب" مبادرات تُمثل 38 بالمئة من هدف نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2030، والذي تم الإعلان عنه في مايو 2025 :

من هدف نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2030، والذي تم الإعلان عنه في مايو 2025 تنفيذ 43 بالمئة من خطة تحسين التصنيع (MIP) ، في مسار تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 110-120 مليون دولار بحلول عام 2028، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية بقيمة 20 مليون دولار مدعومة باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي .

، في مسار تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 110-120 مليون دولار بحلول عام 2028، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية بقيمة 20 مليون دولار مدعومة باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من 1 سبتمبر2025، تمّ إنجاز 84 بالمئة من هدف خفض التكاليف بقيمة 55 مليون دولار، بما في ذلك خفض تكاليف الثابتة السنوية بقيمة 19 مليون دولار بدعم من "أدنوك ".

تم الاستحواذ على أصول التوزيع الخاصة بشركة "وينغفو أستراليا" في 1 أكتوبر 2025، مع استرجاع كامل للمبلغ النقدي إلى فيرتيغلوب خلال أقل من شهرين من الاستحواذ، ومن المتوقع أن تساهم شركة "فيرتيغلوب أستراليا" بمبلغ 23 مليون دولار كزيادة سنوية في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030 .

توسيع نطاق إنتاج سائل عادم الديزل أو "AdBlue" واليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات (AGU) ، مع استكمال الاستثمارات وإمكانية تحقيق 22 مليون دولار كزيادة سنوية في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030 .

واليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات ، مع استكمال الاستثمارات وإمكانية تحقيق 22 مليون دولار كزيادة سنوية في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030 تتوقع فيرتيغلوب تقديم توزيعات أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2025، مما يوفر عائداً إجمالياً تنافسياً متميزاً بنسبة لا تقلّ عن 5 بالمئة لعام 2025. ويبلغ إجمالي العائدات المدفوعة والتي جرى التعهّد بها حتى تاريخه 2.8 مليار دولار، ما يعادل نحو 50 بالمئة من القيمة السوقية عند الطرح العام الأولي .

توقعات السوق : تستند التوقعات قصيرة الأجل إلى أسواق الأمونيا محدودة الإمدادات، إلى جانب ارتفاع الطلب على واردات اليوريا استعداداً لموسم الاستخدام في الربيع، مما يشير إلى ربع رابع قوي في عام 2025. وعلى المدى الطويل، تدعم عوامل النمو في الطلب على الأمونيا من الاستخدامات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى محدودية الإضافات في الإمدادات العالمية من اليوريا، توقعات قوية واستمرارية في تحسن أساسيات السوق .

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب":

"نفخر بالأداء القوي الذي حققته فيرتيغلوب خلال الربع الثالث من هذا العام، والذي يؤكد مرونة منصتنا المتكاملة، ويعكس قدرتنا التجارية العالمية وانضباطنا على مستوى التكاليف ضمن بيئة سوقية ديناميكية. وعلى الرغم من انخفاض إمدادات الغاز في مصر، تمكنّا من الاستفادة من قوة أسواق اليوريا العالمية في ظلّ ارتفاع الأسعار بنسبة 16 بالمئة على أساس رُبع سنوي و33 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 474 دولاراً للطن في الربع الثالث من عام 2025 (مؤشر سعر مصر، التسليم على متن السفينة). وخلال هذا الرُبع حققنا أحجاماً قياسية لإنتاج اليوريا في مصر، مما يعكس التقدم المحرز في التميز التشغيلي وهو من الركائز الاستراتيجية لأعمالنا، مما أدّى إلى تحسين الهوامش وتحقيق نتائج قوية.

كما يسعدني التقدم الذي حققناه في تنفيذ "استراتيجية النمو 2030″، حيث أنجزنا نحو 38 بالمئة من أهداف النمو المعلنة والتي تمّ تنفيذها خلال أقل من ستة أشهر، وهو ما يوضح قدرتنا على التنفيذ المنضبط وإمكانية تحقيق المزيد من التقدم. وحققنا كذلك تقدماً كبيراً في خطة تحسين التصنيع (MIP)، حيث تم تنفيذ مبادرات تمثل 43 بالمئة من الأهداف المعلنة لتحقيق 110-120 مليون دولار من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الإضافية بحلول عام 2028، كما نستمر في رفع الكفاءة في جوانب الطاقة والإنتاج.

وتابع قائلا: بالإضافة إلى ذلك، بفضل دعم ’أدنوك‘ لخفض التكاليف الثابتة بمقدار 19 مليون دولار على أساس معدل التشغيل الثابت اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، حيث حققنا حتى الآن 84 بالمئة من التقدم على مستوى خفض التكاليف، ونفّذنا وفورات بلغت 46 مليون دولار مع نهاية الربع الثالث من عام 2025. ومع استكمال الاستحواذ على شركة ’وينغفو أستراليا‘ والذي تم في أكتوبر 2025، (حيث أصبحت الشركة الآن ممولة بشكل مستقل بعد سداد تمويلها السابق من الشركة الأم خلال فترة لا تتجاوز شهرين)، وكذلك توسيع نطاق إنتاج سائل عادم الديزل أو "AdBlue" واليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات في مصر’AGU‘ والإمارات إلى زيادة إضافية متوقعة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 45 مليون دولار بحلول عام 2030. وأتاح برنامجنا للتميز التجاري الحصول على أسعار أعلى في مبيعات اليوريا، وهو ما ساهم في تحقيق أرباح أعلى من المعايير المرجعية منذ بداية العام".

وأضاف: "نستمر في التركيز على تحقيق طموحاتنا للنمو لعام 2030، بدعم من مساهمنا الرئيسي ومن منصتنا التشغيلية القوية. وبفضل ثقة كوادرنا وشركائنا ومساهمينا المستمرة، تتميز "فيرتيغلوب " بمكانة تتيح لها تعزيز النمو وخلق القيمة على المدى البعيد".

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

بالإضافة إلى أرباح النصف الأول من عام 2025 البالغة 125 مليون دولار، أعلنت إدارة شركة "فيرتيغلوب" عن توجيهات مالية بخصوص أرباح النصف الثاني من عام 2025 بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وسيتم تأكيد المبلغ المحدد مع نتائج السنة المالية 2025 في فبراير 2026. وبالإضافة عمليات إعادة شراء الأسهم التي تمت حتى الآن، سيبلغ إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين 287 مليون دولار على الأقل لعام 2025، مما يعني عائدًا إجمالياً تنافسياً متميزاً للمساهمين بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة.

دفعت شركة "فيرتيغلوب" والتزمت بتسديد 2.8 مليار دولار كعوائد رأسمالية للمساهمين منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم بنسبة 2.5 بالمئة، والذي يهدف إلى الاستفادة من التقييم الجيد للسهم. واعتباراً من 7 نوفمبر 2025، أعادت "فيرتيغلوب" شراء93.8 مليون سهم، وهو ما يمثل 1.13 بالمئة من إجمالي الأسهم الحالية مقابل ما يصل إلى 62 مليون دولار.

اعتباراً من 30 سبتمبر 2025، أعلنت "فيرتيغلوب" عن صافي دين بقيمة 984 مليون دولار، بانخفاض عن 1,048 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024، ما يشير إلى نسبة صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.1 ضعف.

ويُمكّن هذا المركز المالي القوي الشركة من تحقيق توازن فعال بين استثمارات النمو وتوزيعات الأرباح على المساهمين، مدعوماً بالتدفقات النقدية الحرة الكبيرة والميزانية العمومية القوية.

تسوية القيمة الاعتبارية

خلال الربع الثالث من عام 2025، توصلت "فيرتيغلوب" إلى تسوية شاملة مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) بشأن الشركة المصرية للأسمدة (EFC).

وبموجب شروط التسوية، اتفقت المجموعة ومصلحة الضرائب المصرية بخصم مبلغ 720 مليون دولار من الشهرة المتعلقة بالشركة المصرية للأسمدة .

وكجزء من الاتفاقية، سددت المجموعة ضريبة نقدية قدرها 119 مليون دولار والمرتبطة بالفترات السابقة (من عام 2019 إلى عام 2024)، وقامت جزء من الموقع الضريبي غير المؤكد (UTP) المعترف به سابقًا بقيمة 230 مليون دولار، والتي افترضت فيه بشكل متحفظ عدم وجود شهرة.

يتضمن صافي الربح المعلن للربع الثالث من العام 2025 والأشهر التسعة الأولى من العام 2025 مكسبا يبلغ 111 مليون دولار، والاعتراف بأصل ضريبي مؤجل بقيمة 31 مليون دولار، مما أدي إلى تأثير إجمالي بقيمة 142 مليون دولار.