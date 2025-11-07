تحديث الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.33 بالمئة إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0149 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.65 دولار للبرميل مرتفعا 22 سنتا أو 0.37 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ويتجه الخامان للانخفاض بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس إن انخفاض الأسعار جاء مدفوعا بزيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية بمقدار 5.2 مليون برميل، مما فاقم المخاوف من فائض المعروض.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بأكثر من المتوقع بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض نشاط التكرير، في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط كذلك بسبب المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على الاقتصاد بشكل أوسع.

وقررت دول بمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء لها، ضمن ما يعرف باسم أوبك+، يوم الأحد زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر مع تعليق الزيادات للربع الأول من العام المقبل بشكل مؤقت خوفا من تخمة المعروض.

وبعد قرار أوبك+، قامت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بتخفيض أسعار خامها للمشترين الآسيويين في ديسمبر بما يعكس وفرة الإمدادات في السوق، وفقا لوكالة رويترز.