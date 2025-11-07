الصفقة المنتظرة ستوحّد تحت مظلتها منصات استثمارية متنوعة تعمل في تسعة قطاعات حيوية، مع تركيز محوري على اقتصادات المستقبل في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي. ومن المقرر أن تنتهي عملية الاندماج البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما أكّدته المجموعة في بيانها الرسمي.

سامية بوعزة: خطوة استراتيجية تغيّر مستقبل "ملتيبلاي"

وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، سامية بوعزة، خلال حديثها إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، أنّ هذه الخطوة تمثّل تحوّلاً جذرياً في مسار المجموعة.

وقالت: "الخطوة التي قامت بها ملتيبلاي لاستحواذ حصة شركة العالمية القابضة في 2.0 وغذاء القابضة ستغيّر مستقبل ملتيبلاي كما نعرفها اليوم، لخلق كيان اقتصادي فريد من نوعه وكبير جداً يركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك."

وأوضحت بوعزة أنّ القيمة السوقية للكيان الجديد تتجاوز 120 مليار درهم إماراتي، مشيرة إلى أنّ ما يميّزه هو توازنه المالي بين قطاعات عالية النمو وأخرى ذات إيرادات دورية ثابتة، ما يجعله منصة استثمارية قادرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والتكيّف مع دورات السوق المختلفة.

كيان جديد باسم "2PointZero Group"

تتوقّع بوعزة أن يتمّ إطلاق الكيان الجديد تحت اسم "2PointZero Group" بعد الحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية خلال الأسبوعين المقبلين، موضحة أنّ نسبة التداول الحر للأسهم في الكيان الجديد ستتجاوز 39 بالمئة.

وترى أنّ هذا المؤشر سيُسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من مؤشري MSCI وFTSE، بما يعزّز جاذبية السهم للمستثمرين العالميين.

وقالت بوعزة موضحة: "من يملك سهماً واحداً في 2PointZero Group سيكون لديه تعرّض (Exposure) لقطاعي الطاقة والاستهلاك، وهما قطاعان تُقدَّر قيمتهما بعدة تريليونات من الدولارات، وهما اليوم قاعدة الاقتصاد العالمي."

تركيبة ذكية تجمع بين النمو والدخل الثابت

توقفت بوعزة عند خصوصية هذه التركيبة الاستثمارية التي تجمع بين قطاع الطاقة عالي النمو والقطاع الاستهلاكي المستقر.

وأوضحت أن الجمع بين القطاعين "خطوة ذكية جداً" من حيث تنويع المخاطر وتحقيق التوازن بين النمو والعائد الدوري.

وقالت إنّ قطاع الطاقة يشهد حالياً نمواً سريعاً مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) التي ترفع الكفاءة وتخفض التكلفة، فيما القطاع الاستهلاكي يتميّز بعقود طويلة الأجل ودخل متكرر، ما يعزّز الاستقرار المالي للكيان الجديد.

إعادة هيكلة الأصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية

وكشفت بوعزة أنّ عملية الاندماج تتضمن إعادة هيكلة شاملة للأصول وتقسيمها بين ذراع للطاقة وذراع للمستهلك، بهدف تحقيق تكامل تشغيلي ورفع كفاءة العوائد.

وفي هذا الإطار، قالت إنّ جميع أصول الطاقة في الشركات الثلاث سيتم تجميعها تحت مظلة شركة EPointZero، لتكون مركز إدارة العمليات الطاقوية ضمن الكيان الجديد.

وأضافت موضحة: "اليوم نحن أمام دورة كبرى (Mega Cycle) تبدأ من التعدين وتنتهي بالطاقة التي تنير العالم. فعبر أصول ملتيبلاي وEPointZero لدينا حضور في التعدين في زامبيا والكونغو، والبنية التحتية للطاقة في مصر، والطاقة المتجددة في تركيا عبر كاليون، وصولاً إلى حصتنا في شركة طاقة بأبوظبي."

وترى بوعزة أنّ توحيد هذه الأصول تحت إدارة واحدة سيتيح تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحقيق عوائد أعلى بفضل تكامل الاستثمارات عبر مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

توقعات الطلب العالمي ودور الكيان الجديد

أشارت بوعزة إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية الكلية (الماكروز) لقطاع الطاقة تعكس فرصاً واعدة، إذ يُتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 20 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة، مدفوعاً بزيادة الطلب من مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشهد توسعاً هائلاً عالمياً.



وقالت إنّ الإنفاق السنوي على شبكات الطاقة الكهربائية يُقدّر بنحو 600 مليار دولار، ما يجعل المشاركة في هذا القطاع الاستراتيجي "ضرورة وليست خياراً".

وأضافت أن الكيان الجديد يمتلك "السيولة والقدرة التمويلية" التي تمكّنه من أن يكون "جزءاً فاعلاً من هذا النمو العالمي".

ذراع المستهلك... غذاء وتوسّع عالمي

وفي المقابل، تحدّثت بوعزة عن ذراع المستهلك في الكيان الجديد الذي سيشمل شركتي غذاء القابضة وملتيبلاي كونسيومر.

وأوضحت أن غذاء القابضة تركّز على الزراعة والتوزيع والأمن الغذائي في أبوظبي، مع خطط لتوسيع نطاق أعمالها إلى الأسواق الدولية.

أما في القطاع الاستهلاكي الكمالي، فقالت إن ملتيبلاي تعمل حالياً في خمسة مجالات رئيسية تشمل:

الأزياء والتجزئة عبر شركة بي تندهام،

التنقل والخدمات العامة،

الإعلام والإنتاج،

والقطاع الجديد في التغليف عقب استحواذ المجموعة على شركة آيسوم مؤخراً.

وبذلك، يصبح الكيان الجديد مشغّلاً لأكثر من 50 شركة عاملة في أكثر من 85 دولة، ما يجعله منصة استثمارية رقمية عالمية تنطلق من أبوظبي نحو أسواق متعدّدة.

أهداف طموحة ومؤشرات أداء قوية

أكدت بوعزة أنّ الهدف الأساسي للاندماج هو تقديم خدمات لما يقارب 10 بالمئة من سكان العالم انطلاقاً من أبوظبي، مشيرة إلى أنّ الكيان الجديد يمتلك كل المقوّمات لتحقيق هذا الطموح.

وقالت: "نعمل اليوم في 85 دولة حول العالم، وتوسعاتنا القادمة ستكون في الأسواق الدولية، مع استهداف تحقيق معدل نمو في الأرباح يتجاوز 10 بالمئة."

وأضافت أنّ القيمة السوقية لشركة ملتيبلاي تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2021، فيما نمت الإيرادات خمسة أضعاف خلال الفترة نفسها، ما يعكس نجاح نموذجها الاستثماري واستعدادها للمرحلة المقبلة من النمو العالمي.

انتظار الموافقات النهائية خلال أسبوعين

توقّعت بوعزة أن تصدر الموافقات النهائية على عملية الاندماج خلال الأسبوعين القادمين، تمهيداً لإطلاق الكيان الجديد رسمياً في سوق أبوظبي المالي.

وأشارت إلى أنّ الأسهم المتاحة للتداول في "2PointZero Group" ستتجاوز 39 بالمئة، ما سيمنح السوق دفعة إضافية من السيولة والاستقطاب للمستثمرين العالميين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنّ الاندماج المنتظر "لا يقتصر على دمج أصول مالية فحسب، بل يشكّل رؤية استراتيجية جديدة تنطلق من أبوظبي نحو الاقتصاد العالمي"، مؤكدة أنّ المجموعة تمتلك الأدوات التي تمكّنها من تحقيق عوائد أعلى وتنويع مصادر الدخل في المرحلة المقبلة.

بهذا الاندماج الثلاثي بين ملتيبلاي و2.0 وغذاء القابضة، تترسّخ مكانة العالمية القابضة (IHC) كإحدى أكثر الشركات تأثيراً في المشهد الاقتصادي الإقليمي، وتفتح أبوظبي فصلاً جديداً من الاستثمار المتكامل القادر على مواكبة تحولات الاقتصاد العالمي نحو الطاقة المستدامة والتكنولوجيا والابتكار.

ومع اقتراب الموعد النهائي للصفقة، يترقّب المستثمرون ولادة كيان استثماري ضخم بقيمة 33 مليار دولار قد يشكّل نموذجاً جديداً لمفهوم التنويع الاقتصادي الإماراتي في العقود القادمة.