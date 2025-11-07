وصوّت أكثر من 75 بالمئة من المساهمين لصالح الحزمة. جاءت الموافقة بعد أن حذر ماسك من أنه قد يتنحى عن تسلا إذا تم رفض الخطة.

وزادت أسهم تسلا بنحو واحد بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق. وجرت الموافقة على الاقتراح بتأييد أكثر من 75 بالمئة.

ويقول محللون إن التصويت كان إيجابيا لسهم تسلا، الذي يعتمد تقييمه على رؤية ماسك للتوسع في المركبات ذاتية القيادة وكذلك توسيع نطاق انتشار سيارات الأجرة الآلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، على الرغم من أن خطابه السياسي اليميني المتطرف أضر بالعلامة التجارية لتسلا هذا العام.

واعتلى ماسك مسرحا في أوستن بتكساس ترافقه روبوتات راقصة. وقال "ما نحن بصدد الشروع فيه ليس مجرد فصل جديد من مستقبل تسلا، وإنما كتاب جديد كليا. ستكون هذه قصة مميزة حقا".

ولن يصل الراتب المحتمل إلى حاجز التريليون دولار إلا إذا ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى 8.5 تريليون دولار في غضون 10 سنوات - أي ما يقرب من ستة أضعاف قيمتها الحالية.

ومن شأن هذا المقدار أن يدفع أيضا قيمة أسهم ماسك الحالية في تسلا إلى ما يزيد عن تريليون دولار.

ويعد ماسك، البالغ من العمر 54 عاما، بالفعل أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بأكثر من 470 مليار دولار.

وللحصول على هذه المكافأة، يجب أن يظل ماسك رئيسا تنفيذيا لباقي العقد. ويجب على تسلا أيضا إظهار قدرتها على توسيع أعمالها الجديدة من خلال نشر مليون سيارة أجرة روبوتية ذاتية القيادة (روبوت تاكسيز)، وتسليم مليون روبوت شبيه بالبشر يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولم يكن تمرير الخطة مضمونا. فقد أوصت شركتان استشاريتان مؤثرتان المساهمين بالتصويت ضد الخطة.