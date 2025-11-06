ومع ذلك، وبعد التفاوض بين اليابان والولايات المتحدة على تخفيض الرسوم الجمركية الباهظة إلى 15 بالمئة، قد تكون لدى هوندا نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن فاقها لبقية السنة المالية.

وفي أغسطس الماضي رفعت الشركة توقعاتها السنوية للأرباح إلى 700 مليار ين ياباني (4.5 مليار دولار)، بينما يتوقع المحللون الآن أن يقترب هذا الرقم من 869 مليار ين ياباني خلال العام المنتهي في 31 مارس 2026.

ولم تكن مبيعات السيارات المنخفضة مصدر قلق أكبر لولا ازدهار أعمالها في مجال الدراجات النارية.

ولا تزال هوندا متفائلة بحذر، حيث تستعد شركات صناعة السيارات اليابانية لخسائر بالمليارات نتيجة سياسة ترامب التجارية.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز أن تحقق هوندا أرباح تشغيل خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بقيمة 219.8 مليار ين، أما أرباح قطاع الدراجات النارية فستكون 313 مليار ين مقابل خسائر تشغيل لقطاع السيارات بقيمة 118.7 مليار ين.

في الوقت نفسه يتوقعون أرباحا صافية خلال الربع الثاني من العام المالي بقيمة 143.7 مليار ين، في حين يتوقعون صافي مبيعات ربع سنوية بقيمة 5.31 تريلون ين.

وبالنسبة للعام المالي ككل يتوقع المحللون أرباح تشغيل بقيمة 868.8 مليار ين، في حين يتوقعون مبيعات سنوية بقيمة 21.4 مليار ين، وأرباح صافية بقيمة 588.3 مليار ين وتوزيعات نقدية بمعدل 73.11 ين للسهم الواحد.