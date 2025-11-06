وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة "بروج" إن مشاركة الشركة في "أديبك" هذا العام تركز على استعراض أحدث حلولها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية إلى جانب الإعلان عن شراكات ومنتجات جديدة تعزز مكانة الشركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية محلياً وعالمياً.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن السويدي قوله "في إطار التحول الرقمي تقود "بروج" أكثر من 200 مبادرة رقمية لتعزيز الكفاءة والربحية من بينها أكبر نظام للتحسين الفوري في العالم داخل مجمعها الصناعي في الرويس حيث بلغت القيمة المضافة من هذه المبادرات 1.75 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام مع هدف لبلوغ 2.11 مليار درهم بنهاية 2025".

كما تتعاون الشركة مع Yokogawa وHoneywell لتطوير أول غرفة تشغيل بالذكاء الاصطناعي في قطاع البتروكيماويات.

وأشار إلى أن "بروج" وقعت اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة BYD لتعزيز الابتكار في حلول السيارات وأنظمة تخزين الطاقة واتفاقية أخرى مع شركة CATL أكبر مُصنع في العالم لبطاريات المركبات الكهربائية لتطوير مواد بولي بروبيلين مقاومة للّهب وحلول بولي أوليفين متقدمة لتطبيقات البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة.

وأضاف أن حلول "بروج" تغطي أكثر من 3,000 عميل في أكثر من 90 دولة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتنقل والبنية التحتية والزراعة والرعاية الصحية والتغليف المتقدم فيما بلغت نسبة المبيعات في قطاعي البنية التحتية والتغليف 36 بالمئة خلال الربع الثالث من العام.

وأكد السويدي أن "بروج" تسهم بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نسبة قيمة مضافة وطنية بلغت 81 بالمئة بما يعادل 9.9 مليار درهم، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية عبر شراكات تدعم استراتيجية "مشروع 300 مليار" الوطنية.

وفي سياق التوسع الصناعي، أعلنت "بروج" عن إطلاق منتج "بورميد LE6607-PH™" وهو أول منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة مخصص لتطبيقات الرعاية الصحية يتم تصنيعه في الإمارات.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في دعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وتعزيز الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد الطبية إلى جانب تمكين الإنتاج المحلي لمستلزمات التعبئة والتغليف الصيدلانية المعقّمة.

وقال السويدي إن "بروج" تواصل تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي حيث سجلت صافي أرباح بلغ 1.08 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2025 بزيادة تفوق 50 بالمئة مقارنة بالربع السابق مدفوعة بإنتاج قياسي بلغ 1.4 مليون طن وأرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.07 مليار درهم بهامش ربح نسبته 39 بالمئة.

وأوضح أن هذه النتائج جاءت بعد نجاح أعمال الصيانة المخططة لمصنع "بروج 3" مما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على التكيّف مع ظروف السوق، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على توسيع نطاق التقنيات عالية الأثر بما يعزز مكانتها كشركة إماراتية رائدة في الابتكار.

ولفت إلى أن "بروج" رفعت طاقتها الإنتاجية منذ تأسيسها عام 2001 بمقدار 11 ضعفاً لتصل إلى 5 ملايين طن سنوياً ومع مشروع "بروج 4" الجاري تنفيذه في الرويس ستصبح المدينة أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم بطاقة إضافية تبلغ 1.4 مليون طن سنوياً.

وأضاف أن الشركة تخطط لرفع طاقتها الإجمالية إلى 6.6 مليون طن بحلول عام 2028 وصولاً إلى 13.6 مليون طن بعد تأسيس "مجموعة بروج الدولية" المقترحة ما يمثل زيادة ثلاثين ضعفاً منذ بدء الإنتاج في عام 2001.