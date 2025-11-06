بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث 377.4 مليون دولار، أي ما يعادل 3.1 دولار للسهم الواحد، مقابل 119 مليون دولار بما يعادل 0.91 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين للأرباح 1.64 دولارا للسهم الواحد.

في الوقت نفسه ارتفعت إيرادات هارلي ديفيدسون خلال هذه الفترة بنسبة 22.4% سنويا لتصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار مقابل 876.4 مليون دولار في العام الماضي.