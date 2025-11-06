وبدأ ترامب تصريحاته بالتعبير عن حبه لمدينة ميامي والتفاخر بنجاحه الانتخابي قبل عام، بالإضافة إلى حالة الاقتصاد. قال ترامب: "لدينا أعظم اقتصاد في الوقت الحالي. كثير من الناس لا يرون ذلك".

وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، سيتناول خطاب الرئيس الجمهوري أمام منتدى الأعمال الأميركي، أجندته الاقتصادية وكيف تساعد الاستثمارات التي حصل عليها من الخارج المجتمعات الأميركية.

وسيبذل ترامب جهدا كبيرا لإضفاء طابع إيجابي على الاقتصاد في وقت لا يزال فيه الأميركيون قلقين بشأن حالة مواردهم المالية وتكاليف المعيشة - وفي الوقت الذي ركزت فيه الحملات الرئيسية في انتخابات الرئاسة الأميركية السابقة على القدرة على خفض نفقات المعيشة للأميركيين وتحسين حالة الاقتصاد.

وأشار استطلاع رأي الناخبين الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، وشمل أكثر من 17 ألف ناخب في ولايات نيوجيرسي وفرجينيا وكاليفورنيا ومدينة نيويورك، إلى أن الجمهور منزعج من ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، على الرغم من وعود ترامب بكبح التضخم وإطلاق العنان للنمو، وقد خسر الجمهوريون بسهولة سباقات انتخابية رئيسية في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي.

وأقر الرئيس الأربعاء بأن الإغلاق الحكومي المستمر، الذي امتدت آثاره إلى جميع أنحاء الاقتصاد وأجبر موظفي الحكومة على العمل دون رواتب، كان "سلبيًا على الجمهوريين".

وقال مسؤول البيت الأبيض، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته، إن ترامب سيتطرق في خطابه إلى تحرير القيود التنظيمية، واستقلال الطاقة، وأسعار النفط، والقدرة على تحمل التكاليف.

يذكر أن ترامب أمضى خمسة أيام في آسيا الأسبوع الماضي، توقف خلالها في ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وسعى إلى تخفيف التوترات التجارية مع بكين خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وفي طوكيو، روج ترامب للعديد من مشاريع الطاقة والتكنولوجيا الرئيسية للولايات المتحدة التي ستمولها اليابان.