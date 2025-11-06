يأتي هذا الإنجاز عقب الطرح الثانوي الناجح الذي نفذته "أدنوك" في أغسطس الماضي على أسهم "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، والذي ساهم في زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22 بالمئة تقريباً، وأدى إلى زيادة متوسط ​​حجم التداول اليومي بأكثر من أربعة أضعاف.

كما ساهم هذا الطرح في توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين للشركة، الأمر الذي مهّد الطريق لزيادة الظهور في المؤشر.

وشهدت عملية الطرح تغطية تفوق المعروض بنحو سبع مرات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة، ليجسد ثقة المستثمرين الراسخة في توجه الشركة الإستراتيجي، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستقبلية.

وقد تم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة بنسبة 3.33 بالمئة. [1]ووفقاً إلى تقديرات الوسطاء، من المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى المؤشر إلى جذب تدفقات نقدية تزيد عن 734 مليون درهم (200 مليون دولار)، مما يحسّن سيولة السهم ويسهل إمكانية الوصول إليه من قبل المستثمرين العالميين.

تعليقاً على هذا الإدراج، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "يعد إدراجنا في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" تأكيداً قوياً على النقلة النوعية لأدنوك للإمداد والخدمات لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين المتنامية ويُعزز الوصول إلى رأس المال الدولي، ويدعم استراتيجيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا، وتنويع مصادر الدخل، لتحقيق عوائد مجزية طويلة الأجل لمساهمينا."

ومع هذا الإدراج، ستصبح أدنوك للإمداد والخدمات الشركة الرابعة ضمن مجموعة أدنوك التي تدرج في مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة"، لتنضم إلى أدنوك للتوزيع، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، مما يعزز الحضور المتنامي لأدنوك في أسواق رأس المال العالمية.

لدى الشركة حالياً 23 سفينة جديدة قيد الإنشاء، من المقرر تسليمها حتى عام 2028. ومن المتوقع أن يُحقق هذا التوسع إيرادات طويلة الأجل تتجاوز 36.7 مليار درهم (10 مليار دولار).

وإلى جانب إيرادات تعاقدية طويلة الأجل تتجاوز 95 مليار درهم (26 مليار دولار)، تتمتع الشركة برؤية مستقبلية قوية للأرباح، مدعومة بسلسلة القيمة المتكاملة لأدنوك ونموها العالمي.

وقد أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات مؤخراً عن توقعاتها لتوزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 بقيمة 1,194 مليون درهم (325 مليون دولار)، ما يمثل نمواً سنوياً يقارب 20 بالمئة مقارنة بعام 2024، مع بدء التوزيعات بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة ذات الصلة، ما يوفر توزيعات أكثر انتظاماً وعوائد أعلى للمساهمين.

وتستهدف الشركة دفع توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) بحلول عام 2030.

ومنذ طرحها العام الأولي، حققت أدنوك للإمداد والخدمات عائداً إجمالياً للمساهمين يقارب 200 بالمئة، مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

علاوةً على ذلك، يحافظ جميع المحللين الثمانية عشر الذين يغطون الشركة حالياً على توصياتهم بشراء سهم أدنوك للإمداد والخدمات، مما يعكس ثقة السوق الراسخة بأداء الشركة المالي والاستراتيجي.