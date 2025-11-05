وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان صحفي الأربعاء ، أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير بدوي في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهد الوزير بدوي توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع للمسح السيزمي المتطور بتقنية (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات للمسح والاستكشاف، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وتحالف شركتي SLB (شلمبرجير) وفيريدين، والذي تم ترسية المشروع عليه بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها شركة إيجاس.

وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز بشرق المتوسط وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في مصر.

وأشار البيان إلى أن البيانات الدقيقة التي سيوفرها المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات ستسهم في تقليل المخاطر، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاذبة للشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر، وتكثيف أعمال حفر الآبار، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وسيُجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع.

كما شهد الوزير توقيع تمديد عقد بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG لمدة ثلاث سنوات، بين المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس شريف بيومي رئيس شلمبرجير مصر، باستثمارات جديدة للتطوير بنحو 44 مليون دولار.

ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت بوابة EUG في جذب استثمارات جديدة إلى مصر في أعمال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بلغ حدها الأدنى 1.2 مليار دولار للعمل في 52 منطقة وحفر ما يقرب من 130 بئراً، كما تضم البوابة قرابة 50 شركة عالمية ومحلية تشارك وتستفيد من خدمات دعم وتسهيل الاستثمار التي تقدمها EUG.