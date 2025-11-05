ورفعت الشركة الأربعاء توقعاتها بالنسبة للأرباح التشغيلية إلى 3.4 تريليون ين (22 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل 3.2 تريليون ين، إلا أنه جاء أقل من توقعات وكالة بلومبرغ نيوز البالغة 3.9 تريليون ين، مما دفع أسهمها في طوكيو إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى 5 بالمئة.

كما رفعت شركة تويوتا موتور كورب الأربعاء من توقعاتها بالنسبة للأرباح خلال العام المالي حتى مارس المقبل إلى 2.93 تريليون ين (19 مليار دولار)، حيث من المتوقع أن تعوض مبيعات السيارات المرتفعة وجهود خفض التكاليف عن تداعيات الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن تويوتا قدرت في أغسطس الماضي أن صافي الأرباح سيبلغ 2.66 تريليون ين.

وقالت تويوتا إنها تتوقع الآن تبلغ الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى نحو 1.45 تريليون ين، بارتفاع بواقع 50 مليار ين مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأبرزت النتائج التداعيات الكبيرة بالفعل لرسوم ترامب، حيث انخفض الدخل التشغيلي في النصف الأول من العام إلى تريليوني ين، من حوالي 2.5 تريليون ين في العام السابق، مع انخفاض بنسبة 27% في الربع الثاني.

حذّرت شركات تصنيع السيارات العالمية منذ أشهر من أنها ستتكبد خسائر بمليارات الدولارات بسبب الحرب التجارية.

تواجه شركات صناعة السيارات اليابانية الآن رسومًا جمركية بنسبة 15% على السيارات وقطع غيارها التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد اتفاق ثنائي أُبرم في يوليو. وبينما تُمثل هذه الزيادة قفزة كبيرة عن الرسوم الجمركية السابقة البالغة 2.5%، إلا أنها أقل بكثير من نسبة 25% التي هدد بها ترامب.