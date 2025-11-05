ومن المتوقع أن تُسهم الصفقة في تسريع وتيرة التوسع الإقليمي لشركة "أدنوك للحفر" بشكل كبير، وذلك من خلال تعزيز حجم عملياتها، وزيادة قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق حضورها ليشمل أربعة من أبرز اقتصادات منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "تُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، يُتوقع أن تساهم في تعزيز قدراتنا وتسريع وتيرة نمونا الإقليمي، وترسيخ مكانتنا كمزود رئيس لخدمات الطاقة في المنطقة. ويُتوقع أن تُسهم الشراكة، بعد استكمال الصفقة، في توسيع حضورنا الإقليمي، وتمكيننا من تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، في ظلّ التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة."

قوة ومرونة نموذج أعمال "أدنوك للحفر"

تؤكد قوة نموذج أعمال "أدنوك للحفر"، القائم على التميز التشغيلي، وتكامل الخدمات، وتنوع الأسطول، قدرة الشركة على تنفيذ عملياتها بكفاءة ومسؤولية، والتكيف مع متغيرات السوق. ومع اكتمال الصفقة المرتقبة عقب الحصول على الموافقات التنظيمية، يُتوقع أن يُسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مرونة الشركة التشغيلية والمالية، وتمكينها من التكيف مع تقلبات السوق عبر مختلف دوراته، وتقديم نتائج موثوقة للعملاء والمساهمين.

ويأتي الاستحواذ في إطار نهج "أدنوك للحفر" المنضبط لإدارة رأس المال والذي يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة في كل عملية استحواذ وتنفيذها بما يتماشى مع هيكلها المالي القوي عبر التوظيف الفعّال للموارد وتحقيق عوائد مستدامة. ومن المخطط أن تُسهم الصفقة في تعزيز الربحية، وهو ما يؤكد التزام الشركة باستراتيجية نمو مدروسة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 749 مليون درهم (ما يعادل 204 ملايين دولار)، وتشمل محفظة تضم 21 حفارة متنوعة، من بينها حفارات برية، وحفارات صيانة، ووحدات خدمة إنتاج . كما تتضمن الصفقة تأهيلات مسبقة، وإنشاء شركات تابعة، وهو ما يرسخ حضور الشركة في أربع نطاقات جغرافية واعدة ضمن دول الخليج.

وفي ظل تزايد الطلب على خدمات الطاقة في المنطقة، تسعى "أدنوك للحفر" إلى ترسيخ مكانتها كمزود مسؤول وفعّال لخدمات الطاقة، من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتقديم حلول عالية الكفاءة وتعزيز القيمة للمساهمين. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.