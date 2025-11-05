وفي هذه المرحلة بالاشتراك مع نيبون ستيل، ستنفذ يو.إس ستيل خطة نمو متعددة السنوات تستهدف استثمار حوالي 14 مليار دولار للنمو في الولايات المتحدة، منها 11 مليار دولار يتم استثمارها بحلول 2028.

ووفقا للشركة الأميركية فإن الشراكة مع نيبون ستيل تستطيع تحقيق قيمة إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار دولار من الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الإضافية يتم تحقيقها من خلال الاستثمارات الرأسمالية، وحوالي 500 مليون دولار أخرى من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية.

وصرح ديف بوريت، الرئيس التنفيذي لشركة يو.إس ستيل: "بعد أشهر قليلة من شراكتنا مع نيبون ستيل، نحقق تقدما كبيرا. لدينا مجموعة قوية من مشاريع النمو، بدءا من تحديث مصنع جاري ووركس لألواح الصلب المسحوب على الساخن، وصولًا إلى وحدة إعادة تدوير الخبث الجديدة في مون فالي ووركس، وتطوير قدرات إنتاجية جديدة. هذه المبادرات تُحقق بالفعل نتائج ملموسة. بفضل تقنياتنا عالمية المستوى، وقدراتنا الهندسية الاستثنائية، وكوادرنا المتميزة في صناعة الصلب، نسير على طريق النجاح نحو بناء مستقبل صناعة الصلب في أميركا".

وأضاف: "أنا واثق من أن عزيمة عمالنا وتفانيهم والتزامهم، إلى جانب استثمارات نيبون ستيل في أعمالنا، ستمكن يو.إس ستيل من تحقيق مكانة مرموقة. نحن على الطريق الصحيح لبناء شركة أقوى وأكثر تنافسية، بما يعود بالنفع على عمالنا وعملائنا والمجتمعات التي نخدمها."