وقالت ميتسيرا، أمس، إن نوفو تعرض الآن دفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار لشرائها. وهذا أعلى من عرضها السابق البالغ 9 مليارات دولار والذي أثار دعوى قضائية من جانب فايزر.

وأضافت ميتسيرا أن فايزر عدلت أيضًا عرضها الذي قدمته في سبتمبر الماضي والبالغ نحو 4.9 مليار دولار ليتضمن تقديم قدر أكبر من السيولة النقدية مقدما.

وتقترح نوفو الآن دفع 62.2 دولارًا نقدا لكل سهم من أسهم ميتسيرا، بزيادة عن عرضها السابق البالغ 56.5 دولارا. كما ستضيف شركة الأدوية الدنماركية دفعةً بقيمة 24 دولار مشروطة باستيفاء بعض مراحل التطوير والتنظيم في ميتسيرا.

لكن نوفو ترسم هيكل الصفقة بشكل أساسي لتطلب من ميتسيرا سداد جزء من قيمتها.

وتقترح نوفو عملية من خطوتين، حيث ستدفع لميتسيرا 62.2 دولارًا للسهم الواحد نقدا. وستصدر ميتسيرا أسهمًا ممتازة لا تملك حق التصويت تمثل نحو نصف رأسمالها لصالح نوفو.

وبعد ذلك تُعلن ميتسيرا عن توزيع أرباح بقيمة 62.2 دولارا للسهم العادي، مع تاريخ تسجيل بعد عشرة أيام من توقيع الشركتين للصفقة، على أن يتبع ذلك صرف هذه الأرباح.

وقالت ميتسيرا الثلاثاء، أن عرض نوفو الجديد أفضل من اتفاقيتها الحالية مع فايزر، وأن لدى فايزر الآن فرصة للتفاوض بشأن عرضها.

وقال ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، للمحللين صباح الثلاثاء أن عرض نوفو "وهمي" ولا يمكن أن يمثل عرضا أفضل. وقال إن هناك مخاطر تنظيمية كبيرة تعرقل إتمامه.

يذكر أن شركة ميتسيرا، ومقرها نيويورك، ليس لديها أي منتجات في السوق، لكنها تعمل على تطوير علاجات يتم إعطائها عن طريق الفم أو الحقن، ويشمل ذلك بعض العلاجات المحتملة التي قد تستهدف مجالات مربحة للسمنة وداء السكري.

تمتلك نوفو بالفعل حصة كبيرة في سوق علاجات السكري والسمنة. وتشمل منتجاتها ويجوفي وأوزمبيك.

وتسعى فايزر، ومقرها نيويورك أيضا، إلى تكوين حصتها الخاصة في هذه السوق بعد عدة أشهر من توقفها عن تطوير علاج محتمل للسمنة عبر حبوب.

وقالت ميتسيرا إن فايزر اقترحت أمس دفع 60 دولارا للسهم نقدا مقدما، بزيادة عن 47.5 دولارا التي اقترحتها في البداية.