وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، إن عدد السفن التي عبرت القناة في أكتوبر وحده بلغ 229 سفينة، في أعلى رقم شهري منذ بداية الأزمة بالمنطقة، مشيرا إلى تحسن نسبي في أحجام المرور والحمولات خلال الأشهر الماضية.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع ممثلي 20 شركة شحن في مدينة الإسماعيلية، أن القناة شهدت عبور 4405 سفن تحمل 185 مليون طن من البضائع بين يوليو وأكتوبر، مقارنة بـ4332 سفينة و167.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن الأجواء الإيجابية التي تلت قمة شرم الشيخ بشأن مستقبل غزة أسهمت في عودة عدد من شركات النقل البحري لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، داعيا شركات الشحن العالمية إلى تنفيذ رحلات تجريبية لاستعادة الثقة.

وبحسب الهيئة، فقد استأنفت شركة الشحن الفرنسية "CMA CGM" عبورها بسفينتين كبيرتين للحاويات، بينما تدرس شركات أخرى مثل "MSC" و"Evergreen" و"Cosco" توسيع أنشطتها عبر القناة في ظل تراجع المخاطر في البحر الأحمر.

وتعد قناة السويس المسار البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا، وتشكّل أحد أبرز مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات مالية متزايدة منذ بداية الأزمة الإقليمية وتراجع حركة المرور في بداية العام.