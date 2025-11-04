بي بي: الطلب العالمي على النفط قوي

وقال موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي، في مقابلة حصرية لسكاي نيوز عربية إن الطلب على النفط ما يزال قوياً نسبياً، متوقعاً نموه بنسبة 1 بالمئة خلال عامي 2025 و2026، مشيراً إلى أن الإمدادات تشهد حالياً زيادة من خارج "أوبك+"، لكنها ستستقر بحلول فبراير أو مارس المقبل، ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيًا.

وأضاف أن الأسعار التي انخفضت بنحو 13 بالمئة منذ بداية العام الجاري ستتأثر بقرارات "أوبك+" والعقوبات على روسيا وإيران ومستوى المخزونات الصينية، مؤكداً أن "السوق لا تزال متينة رغم التحديات".

وأضاف أن الصناعة يجب أن تتوسع في الإمارات والعراق وليبيا لمواكبة نمو الطلب.

توتال إنرجيز

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويان إن الواقع يثبت أن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز، إذ يسجل الطلب عليهما زيادة سنوية تقارب 1%، مدفوعًا بقطاعات مثل البتروكيماويات والطيران والنقل، إلى جانب ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي والكهرباء.

وفي مقابلة حصرية لسكاي نيوز عربية، تحدث بويانيه عن ديناميكيات سوق النفط العالمية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل تعكس توازنًا معقولًا بين العرض والطلب.

ولفت إلى أن زيادة الإنتاج من دول خارج منظمة أوبك خلال الأشهر الماضية أدت إلى بعض الضغوط على الأسعار، إلا أن الطلب القوي والعقوبات المفروضة على روسيا ساهما في دعم السوق.

وقال إن قرار الولايات المتحدة الأخير بفرض عقوبات على شركتين روسيتين تصدّران نحو ثلث النفط الروسي سيترك أثرًا ملموسًا في السوق، لكنه لا يتوقع انخفاضًا كبيرًا في الأسعار في المدى القريب.

شركة إيني

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي على هامش مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي "لا أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا فائض في المعروض في 2026"، وهو ما يتفق مع تعليقات أدلى بها وزراء ومسؤولون تنفيذيون آخرون، بحسب وكالة رويترز.

وقال ديسكالزي "في السنوات الاثنتى عشرة الماضية كنا نستثمر نصف ما نحتاج إلى استثماره لزيادة الإنتاج...الطلب يتزايد ولكن ليس لدينا ما يكفي من العرض والاستثمارات".

توقعات أوبك أكثر واقعية

من جانبه، قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاثنين إن المنظمة لا تزال ترى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالطلب على النفط ولا تتوقع أي مفاجآت في السوق.

وأضاف الغيص خلال جلسة ضمن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) "نحرص على الحفاظ على توازن بين العرض والطلب"، وذلك بعد يوم من اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر ديسمبر وتعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل.

وتتوقع منظمة أوبك سوقا متوازنة نسبيا في العام المقبل، مع طلب أقوى ولكن بمعدل زيادة أبطأ بكثير من خارج مجموعة أوبك+.

وبذلك تتقاطع تصريحات قادة كبرى شركات الطاقة العالمية مع مواقف وتوقعات "أوبك" في رسم مشهد أكثر واقعية لسوق النفط خلال العام المقبل، حيث يرون أن الحديث عن فائض كبير في المعروض قد يكون مبالغًا فيه في ظل استمرار قوة الطلب وتراجع الاستثمارات في الإنتاج. وبينما تراهن وكالة الطاقة الدولية على سيناريو وفرة في الإمدادات، يبدو أن المنتجين يقرؤون المستقبل بعيون أكثر واقعية، تضع أمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي في كفةٍ واحدة، وتؤكد أن استقرار السوق سيظل العنوان الأبرز لأسواق النفط في عام 2026.