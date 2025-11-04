وستمنح الاتفاقية، التي أعلن عنها الاثنين، أوبن إيه.آي إمكانية الوصول إلى مئات الآلاف من معالجات إنفيديا للرسوم لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتؤكد الصفقة على شهية قطاع الذكاء الاصطناعي الكبيرة لقوة الحوسبة إذ تتسابق الشركات لبناء أنظمة يمكنها منافسة الذكاء البشري أو التفوق عليه.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان إن الشركة الناشئة ملتزمة بإنفاق 1.4 تريليون دولار لتطوير 30 غيغاوات من موارد الحوسبة، وهو ما يكفي لتشغيل 25 مليون منزل أميركي تقريبا.

وتعد الصفقة أيضا إشارة واضحة على الثقة في وحدة الخدمات السحابية التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية، أمازون ويب سيرفسيز (إيه.دبليو.إس)، والتي كان بعض المستثمرين يخشون من تخلفها عن منافسيها مايكروسوفت وغوغل في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتبددت هذه المخاوف إلى حد ما بسبب النمو القوي الذي سجلته أمازون في الربع المنتهي من شهر سبتمبر.

وسجل سهم أمازون أعلى مستوياته على الإطلاق الاثنين، وتقترب الشركة من إضافة ما يقرب من 140 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.

وفي أحدث تعاملات، صعد السهم خمسة بالمئة، بعد قفزة بواقع 10 بالمئة تقريبا الجمعة. وتراجع سهم مايكروسوفت لفترة وجيزة على خلفية هذه الأخبار.

وستبدأ أوبن إيه.آي في استخدام خدمات أمازون على الفور، ومن المقرر أن تبدأ كل السعة المخطط لها في العمل بحلول نهاية عام 2026، مع وجود مجال للتوسع أكثر في عام 2027 وما بعده.

وأبعدت عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي أجرتها أوبن إيه.آي الأسبوع الماضي عن جذورها غير الربحية.

وذكرت رويترز أن أوبن آيه.آي تمهد الطريق لطرح عام أولي يمكن أن يقدر قيمة الشركة بما يصل إلى تريليون دولار.

لكن التقييمات المتزايدة لشركات الذكاء الاصطناعي والتزامات الإنفاق الضخمة التي تزيد قيمتها الإجمالية عن تريليون دولار لشركة أوبن إيه.آي، أثارت مخاوف من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى فقاعة.