وترسخ هذه الخطوة مكانة "أدنوك" في قطاع الطاقة كشركة رائدة تعتزم تطبيق هذا النظام عبر كافة حقولها، بما يعزز مساعيها لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع على مستوى العالم.

وبالاستفادة من منصة البيانات والذكاء الاصطناعي "Lumi" التي طورتها "إس إل بي"، وحلول "كوغنايت داتا فيوجن"، يقوم حل "AiPSO" بتحليل ملايين من نقاط البيانات في الوقت الفعلي، ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي طورتها "أدنوك"، لمراقبة وتحسين منظومة الإنتاج الشاملة التي تضم آلاف الآبار الهيدروكربونية ومئات مرافق المعالجة، وذلك عبر تمكين مسارات عمل رقمية ذكية تربط بين العلميات المكتبية وعمليات الحقول في الوقت الفعلي، لتمكين المهندسين من تشخيص المشكلات وتحسين أداء الآبار خلال دقائق، بدلاً من العمليات التقليدية التي كانت تستغرق أياماً. ويُساهم الحل في تعزيز أداء كوادر "أدنوك"، وزيادة السعة الإنتاجية لآبار الشركة.

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "يساهم إطلاق منصة ’AiPSO‘ بإحداث نقلة نوعية في إنتاجية عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بما يعزز جهودنا لنصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في العالم. ومن المخطط أن يقوم هذا الحل الرائد بدور مهم في دعم استراتيجيتنا الهادفة إلى زيادة السعة الإنتاجية للشركة، وتعزيز أداء كوادرنا بشكل كبير، من خلال تمكينهم من التركيز على الفرص ذات القيمة، وإنجاز المهام الدقيقة بسرعة تصل إلى عشرة أضعاف معدلات الإنجاز الحالية".

وبعد استكمال المرحلة الأولى لتطبيق حل "AiPSO" في ثمانية من حقول الاستكشاف والتطوير والإنتاج، من المقرر أن يتم اعتماد استخدامه في كافة الحقول البرية والبحرية التابعة لـشركة "أدنوك" بحلول عام 2027، وهو ما يعزز ريادتها في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.

من جانبه، قال أوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي": "تُجسّد منصة ’AiPSO‘ طموح ’إس إل بي‘ في الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وخبراتها التقنية المتخصصة، بما يساهم في تحسين الإنتاج وزيادة معدلات الاستخلاص. ونحن فخورون باستمرار تعاوننا مع ’أدنوك‘ لتقديم حلول رقمية وأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، تُساهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيز مرونة عمليات ’أدنوك‘ التشغيلية في الوقت الحالي والمستقبل".

ويعد " (ENERGYai) الذي طورته "أدنوك" بالتعاون مع شركة "إيه آي كيو"، أول حل قائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" من نوعه في العالم مُصمم خصيصاً لقطاع الطاقة، وسيساهم إلى جانب حل "AiPSO" في تعزيز تنفيذ استراتيجية "أدنوك" المتكاملة للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى الاستفادة من إمكانياته لرفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستويات السلامة، ودعم الاستدامة في عمليات الشركة عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.