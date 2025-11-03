وكشفت المجموعة أن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 5.70 بالمئة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، ليبلغ 27,908 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالربح التشغيلي، فقد ارتفع بنسبة 2.42 بالمئة على أساس سنوي بعد استبعاد البنود غير المتكررة، ليصل إلى 10,834 مليون ريال.

كما شهد الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) نموا بنسبة 5.72 بالمئة، بعد استبعاد البنود الغير متكررة ليبلغ 18,497 مليون ريال.

أما صافي الربح فقد سجل ارتفاعا بنسبة 3.08 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل إلى 11,579 مليون ريال، فيما بلغت نسبة النمو بعد استبعاد البنود غير المتكررة 14.84 بالمئة.

كما أعلنت مجموعة stc عن توزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2025، وذلك وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة.

وتعليقا على النتائج المالية لفترة التسعة أشهر من عام 2025، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد، إلى أن المجموعة مستمرة في تعظيم إيراداتها من مختلف قطاعات الأعمال، وتواصل تنفيذ برنامجها الاستراتيجي لدعم كفاءة الإنفاق، بما يحقق استدامة الربحية وتعظيم القيمة للمساهمين.

وسجلت المجموعة نموا في الإيرادات بنسبة 2.6 بالمئة، وارتفاعا في الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب وصافي الربح (بعد استبعاد البنود غير المتكررة) بنسبة 5.7 بالمئة و14.8 بالمئة على التوالي.

ويعكس هذا الأداء نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات، والاستثمار الموجه في البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات والحلول الرقمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها ماضية بتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة والمنطقة، حيث أعلنت الشركة التابعة center3 عن خطة استثمارية بقيمة 37.5 مليار ريال ، تهدف إلى تسريع توسعة وتطوير مراكز البيانات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 1 جيجاواط بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التوجه استجابة للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لترسيخ مكانة المملكة كمركز رقمي استراتيجي في المنطقة.

كما وقعت center3 اتفاقية استراتيجية مع شركة هيوماين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتقديم حلول اتصالات آمنة وعالية الكفاءة على المستويين المحلي والدولي، دعمًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي لـ هيوماين.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في تطوير وتنويع الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار دعم التحول الرقمي للمشاريع الكبرى في المملكة، وقعت المجموعة شراكة استراتيجية مع شركة البحر الأحمر الدولية باستثمار يتجاوز 1.2 مليار ريال، لإنشاء بنية تحتية رقمية متقدمة وتوفير خدمات اتصالات متطورة لوجهات البحر الأحمر.

ويعد هذا الاستثمار أحد أكبر الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية لقطاع السياحة السعودي، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة في تطوير الوجهات السياحية الذكية عالميا وتعزيز تجارب الزوار ودعم مستهدفات الاقتصاد الرقمي الوطني.

كما أطلقت المجموعة شبكة الاتصالات الحرجة للأعمال، وهي الأحدث ضمن شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة والأولى من نوعها في المملكة، لتوفير قدرات اتصال عالية السرعة وآمنة وموثوقة للقطاعات الحيوية، بما يعزز كفاءة ومرونة العمليات، ويواكب متطلبات المستقبل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

شراكات استراتجية

وانطلاقا من دورها الريادي في دعم مختلف الأنشطة الوطنية، أبرمت المجموعة عددا من الشراكات الاستراتيجية في مجالات متعددة.

ففي المجال الرياضي، وقعت stc شراكة مع شركة "ثمانية" تمتد حتى عام 2031، لتطوير تجربة متابعة بطولات كرة القدم السعودية.

وفي مجال الرياضات الإلكترونية، وقعت شراكة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتوسيع نطاق برنامج الإلحاق الوظيفي، بما يعزز تنمية المهارات الرقمية المستقبلية.

أما في القطاع السياحي، فقد رعت المجموعة النسخة الأولى من منتدى "TOURISE 2025" بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، دعما لتطوير حلول تقنية مبتكرة تمكن القطاع السياحي وتدعم مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة عالميا.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة على فخره بالإنجازات التي حققتها المجموعة في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع مؤشر المحتوى المحلي بنسبة 14 بالمئة ليصل إلى 50.7 بالمئة في عام 2025، بإجمالي إنفاق سنوي بلغ 21.31 مليار ريال.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لجهود برنامج روافد الذي يركز على تعظيم الإنفاق المحلي، وتعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتنمية الكفاءات المحلية.

ويعكس ذلك التزام stc بمواصلة تطوير منظومة المحتوى المحلي والمساهمة في بناء مستقبل رقمي مستدام.