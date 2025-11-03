وأرجعت الشركة، في بيان صحفي الاثنين، هذا النمو في الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التمويلية وانخفاض تكاليف التطوير خلال الفترة، ما أسهم في تعزيز الأداء المالي للشركة على الرغم من تراجع الربح التشغيلي.

وأظهرت نتائج أعمال أكوا باور أن الربح التشغيلي للشركة بلغ 557 مليون ريال في الربع الثالث من 2025، مقابل 976 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق، بانخفاض قدره 42 بالمئة.

كما بلغت ربحية السهم 1.71 ريال مقارنةً بـ 1.7 ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.