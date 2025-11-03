شراكة ممتدة منذ 85 عاماً

أوكينكلوس قال في مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز عربية": "من الرائع أن أكون هنا في أبوظبي، وأشكر دولة الإمارات والدكتور سلطان الجابر على دعوتنا. نحن فخورون بعلاقتنا الممتدة منذ 85 عاماً مع الإمارات، ونتطلع إلى الـ85 عاماً المقبلة من الشراكة والتعاون."

وأضاف أن هذا الدمج بين التكنولوجيا والطاقة "سيقود الازدهار في المستقبل"، مؤكدًا أن BP تسعى لتكون جزءًا من هذا التحول العالمي.

الشرق الأوسط.. محور رئيسي للنمو العالمي

وحول استثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط، أوضح أوكينكلوس: "نعمل في الحقول البرية والبحرية في أبوظبي، ونوسع إنتاج النفط مع مرور الوقت، إضافة إلى برنامج الغاز الطبيعي المسال الجديد في الرويس".

وأشار إلى توسع الشركة في العراق عبر حقول الرميلة وكركوك، إلى جانب نشاطها في الكويت وليبيا ومصر، معتبرًا الشرق الأوسط "محورًا رئيسيًا للنمو إلى جانب الولايات المتحدة والبرازيل".

أكبر اكتشاف منذ 25 عاماً

كشف أوكينكلوس عن اكتشاف ضخم في البرازيل، قائلاً: "اكتشفنا أكبر حقل منذ 25 عاماً يحتوي على ألف متر من الهيدروكربونات، منها 100 متر من النفط و900 متر من مكثفات الغاز الغني. نحن متحمسون جدًا لتقييمه وتطويره".

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة

أكد موراي أوكينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة BP أن شركته استثمرت بشكل كبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، موضحا: "بدأنا قبل عقد من الزمن في توحيد بياناتنا، ونعمل الآن على إنشاء منصة بيانات موحدة تشمل التكرير والتجارة والتمويل والاستكشاف، ونتوقع إطلاقها منتصف العام المقبل".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "تعزز الكفاءة وتزيد الأرباح"، موضحا أن زمن التخطيط أصبح أسرع بنسبة 90 بالمئة بفضل الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى اكتشاف الاضطرابات المفاجئة في الآبار بدقة تصل إلى 98 بالمئة.

كما ذكر أن الشركة حققت 12 اكتشافًا ناجحًا من أصل 14 هذا العام بفضل دمج البيانات الزلزالية بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقليل الهدر بنسبة 45 بالمئة في محطات Aral بألمانيا باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي لإدارة المتاجر.

وتابع قائلا: "أصبحنا قادرين على الرؤية تحت طبقات الملح بشكل أفضل بكثير مما كان ممكنًا سابقًا .. في أماكن مثل مصر، وترينيداد، والبرازيل .. هذا مثير جدًا، وله تأثير كبير علينا".

توقعات السوق وأسعار النفط

وعن مستقبل أسعار النفط، قال أوكينكلوس إن الطلب على النفط ما يزال قوياً نسبياً، متوقعاً نموه بنسبة 1 بالمئة خلال عامي 2025 و2026، مشيراً إلى أن الإمدادات تشهد حالياً زيادة من خارج "أوبك+"، لكنها ستستقر بحلول فبراير أو مارس المقبل، ثم تبدأ بالانخفاض تدريجيًا.

وأضاف أن الأسعار ستتأثر بقرارات "أوبك+" والعقوبات على روسيا وإيران ومستوى المخزونات الصينية، مؤكداً أن "السوق لا تزال متينة رغم التحديات".

وفي ختام حديثه، أكد أن BP تعتمد في استثماراتها على مبدأ العائد والقيمة، قائلاً: "لدينا محفظة ضخمة وفرص عديدة للاستثمار، لكننا نختار دائمًا بناءً على العائد على الاستثمار، وهذا ما يريده مساهمونا".