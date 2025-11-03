وقد تشجع المعدلات، التي جاءت أقل من المتوقع، البنك المركزي على إبطاء دورة التيسير النقدي لكن دون وقفها.

وكان من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل التضخم 33.24 على أساس سنوي و2.83 على أساس شهري.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 34.9 بالمئة مقارنة مع أكتوبر من العام الماضي و3.4 بالمئة مقارنة مع سبتمبر.

وجاء التضخم مدفوعا بارتفاع كبير في أسعار قطاع الإسكان التي زادت 50 بالمئة على أساس سنوي.

وكان التضخم السنوي قد سجل 33.3 بالمئة في سبتمبر، فيما كان التضخم الشهري 3.2 بالمئة.