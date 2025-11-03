وبحسب مؤسسة ريتنج دوج للتصنيف الائتمان والاستشارات تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر إلى 50.6 نقطة مقابل 51.2 نقطة خلال سبتمبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ويعود انخفاض قراءة المؤشر الرئيسي جزئيا إلى ارتفاع بسيط في المؤشر الفرعي لناتج قطاع التصنيع، في حين تباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

وبينما أفادت التقارير أن تحسن الطلب المحلي وعروض المبيعات الترويجية قد دعما ارتفاعا في الأعمال الجديدة لدى قطاع التصنيع للشهر الخامس، فقد أدى ضعف الطلب الخارجي إلى إضعاف معدل النمو الإجمالي.

وانخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو، وهو ما عزاه المشاركون في المسح إلى تزايد حالة عدم اليقين التجاري.

كما أدت المخاوف بشأن فاق النمو في ظل تزايد حالة عدم اليقين التجاري إلى انخفاض مستوى التفاؤل بين منتجي السلع في أكتوبر.