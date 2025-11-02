جاء ذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (9 أشهر).

وبلغ العائد التشغيلي خلال هذه الفترة 1.66 مليار ريال مقارنة بـ 2.4 مليار ريال بتراجع 33% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما بلغت خسارة السهم خلال هذه الفترة 1.6 ريال مقارنة بربحية 1.14 ريال لذات الفترة من العام السابق.

وعزت سابك، في بيان صحفي الأحد، تراجع الأرباح خلال هذه الفترة إلى" انخفاض في إجمالي الربح بمقدار 894 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة إلى نقص هوامش الربحية".

وأشارت إلى انخفاض في إيرادات تشغيلية أخرى بنحو 252 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع الثالث من 2024 والذي شهد تسجيل مكاسب من بيع أعمال النماذج الوظيفية بالإضافة إلى أثار إيجابية لفروقات صرف العملات.

وقال عبد الرحمن الفقيه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك،إن فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة البتروكيماويات استمر في الضغط على هوامش الربح وخفض معدلات التشغيل.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف ظلت سابك ملتزمة بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية لعام 2025، مشيراً إلى أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والبالغة 4.99 مليار ريال أظهرت مرونة أعمال الشركة.