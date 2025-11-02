وجاءت هذه النتائج، وهي الأخيرة قبل تنحي وارن بافيت عن منصب الرئيس التنفيذي في نهاية العام، مدعومة بتحسن الاكتتاب في عمليات التأمين.

وارتفعت أرباح الاستثمار إلى 17.31 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 16.16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقفزت الأرباح التشغيلية للاكتتاب في التأمين إلى 2.37 مليار دولار في الربع الثالث، مرتفعة من 750 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

وقالت بيركشير إن زيادة أرباح قطاع التأمين ترجع في المقام الأول إلى انخفاض الخسائر الناجمة عن الكوارث الكبيرة في العام الحالي ومن مطالبات السنوات السابقة.

وأشارت بيركشير إلى أنها لا تزال حذرة بشأن الأسواق، حيث سمحت للسيولة النقدية بالتراكم إلى مستوى قياسي بلغ 381.7 مليار دولار حتى مع ارتفاع الأرباح.

وللربع الثاني عشر على التوالي، باعت الشركة أسهما أكثر مما اشترت لمحفظة أسهمها البالغة 283.2 مليار دولار، والتي تشمل حيازات في أبل وأميركان إكسبريس.

ولم تتقدم بيركشير أيضا لإعادة شراء أي من أسهمها، وهو الربع الخامس على التوالي دون إعادة شراء للأسهم، على الرغم من تخلف سعر سهمها بشكل كبير عن السوق الأوسع نطاقا.

ورغم تجاوز الأرباح لتوقعات المحللين، فإن الإيرادات نمت اثنين بالمئة فقط، وهي أبطأ من معدل نمو الاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقالت كاثي سيفرت المحللة في سي.إف.آر.إيه ريسيريش للأبحاث "إن بيركشير، التي غالبا ما تُعتبر نموذجا مصغرا للاقتصاد الأميركي، لا تواكب حتى وتيرة نموه".

وأضافت "سيجد المستثمرون صعوبة في العثور على محفز لهذا السهم".