ويُقام "أديبك 2025"، الذي تستضيفه شركة أدنوك، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "طاقة ذكية لتقدم متسارع"، ويجمع قيادات وصناع سياسات ومبتكرين وأكاديميين من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل وغيرها.

وسيلقي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الكلمة الافتتاحية لـ "أديبك 2025".

ويتخلّل الحفل جلسة حوار وزارية يشارك بها كل من سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، و دوغ بورغوم، وزير الداخلية الخامس والخمسين ورئيس مجلس الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، وسعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر.

كما يشمل حفل الافتتاح جلسة مع براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت.

ويستضيف "أديبك 2025" أكثر من 45 وزيرًا و250 رئيسًا تنفيذيًا من قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا حول العالم.

ومن بين كبار المتحدثين الذين تم تأكيد مشاركتهم، هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وناثانيال ليمينسكي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية ووزير الشؤون الاتحادية والأوروبية والدولية والإعلام في ولاية شمال الراين - ويستفاليا الألمانية، وجوزيف صدي، وزير الطاقة والمياه في لبنان، وجورابيك ميرزامحمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز"، وداي هوالينغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، والدكتور غاي ديدريتش، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة "سيسكو"، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، وإيان بريمر، رئيس ومؤسس مجموعة "أوراسيا"، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو" (SandboxAQ)، وأوليفييه لو بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي" (SLB).

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، بهذه المناسبة، إن دورة هذا العام من معرض ومؤتمر "أديبك 2025" التي تجمع أكبر عدد من الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في تاريخ الحدث، تعكس حجم الإلحاح والطموح اللذين يقودان التحوّل في قطاع الطاقة عالميًا.

وأضاف أن "أديبك" يواصل، من خلال أضخم معرض حتى تاريخه وبرنامج مؤتمر يغطي جميع جوانب منظومة الطاقة،ترسيخ مكانته كمنصة رائدة تحفّز الابتكار والتعاون وتحقيق التقدّم الفعّال، فبدءًا من السياسات وصولًا إلى التكنولوجيا، يُعدّ "أديبك 2025" الحدث الذي تُرسم فيه ملامح مستقبل الطاقة.

ويشهد معرض ومؤتمر "أديبك" هذا العام أكبر دورة في تاريخه، حيث يضم مجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الجديدة المصمّمة لتسليط الضوء على الابتكارات والمنتجات والخدمات التي تسهم في دفع مسيرة التحوّل العالمي في قطاع الطاقة، وسيتمكن الزوار من تجربة أحدث التقنيات التي تعزز الكفاءة في هذا القطاع.

وتضم منطقة الذكاء الاصطناعي في معرض أديبك مجموعة من أبرز الأجنحة الجديدة وأكثرها ابتكارًا، حيث تعرض أحدث التقنيات التي تحدث تحوّلًا جذريًا في قطاع الطاقة العالمي. ومن بينها:"سيتم عرض روبوت H1 من "يونيتري" (Unitree) – أسرع وأكثر الروبوتات البشرية مرونة في العالم – الذي يبلغ ارتفاعه 1.8 متر ويمكنه الجري بسرعة قياسية تبلغ 3.3 متر في الثانية.

كما يمكن للزوار تجربة "توكا 5 (TOKA-5) " من "جيكو روبوتكس"(Gecko Robotics) ، وهو روبوت يتسلق الجدران ويستخدم لفحص البنية التحتية الحيوية وجمع البيانات عنها.

وستعرض "آي كيه إم سبسي" (IKM Subsea) روبوت الغواص الكهربائي "ميرلين آر أو في" (Merlin ROV)، أحد أكثر المركبات التشغيلية تحكّمًا وكفاءة في السوق، بقدرة غوص تصل إلى 3,000 متر.

كما تستخدم "سكاي شاين" (SkyShine) من "داتا بريدج" (Data Bridge)، وهي خدمة التنظيف بالطائرات بدون طيار الأكثر تقدمًا في العالم، طائرات بدون طيار ذاتية القيادة مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية "ليدار" (LIDAR) لتنظيف واجهات ناطحات السحاب والألواح الشمسية بأمان وكفاءة.

ويقوم نظام تحلية المياه منخفض الطاقة (LEEDS) من "بيشتل" (Bechtel) بتحويل المياه عالية الملوحة إلى مياه نظيفة وقابلة لإعادة الاستخدام.

وتُعدُ منصة ProveZero وMinerva من شركة "كلين كونكت إيه أي" CleanConnect.ai، أذكى منصة للانبعاثات في العالم، وتوفر الكشف البصري في الوقت الفعلي للميثان والغازات الأخرى وتحويل بيانات الانبعاثات تلقائيًا إلى شهادات بيئية معتمدة من البلوك تشين.

ولتمكين الشباب لرسم ملامح مستقبل الطاقة استجابةً للتسارع الكبير في وتيرة التطوّر الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي، وحرصًا على تطوير الكفاءات الشابة واستقطابها، ينطلق "أديبك 2025" بأكبر برنامج مخصّص للشباب في تاريخه تحت عنوان "أديبك للشباب".

ويضم البرنامج في دورته الثالثة عشرة، 11 محورًا رئيسيًا تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهلهم للنجاح في منظومة الطاقة المتغيّرة، سعيًا إلى إشراك أكثر من 1,000 طالب من المدارس الثانوية و400 طالب من الجامعات.

ويقدّم البرنامج هذا العام مبادرة جديدة بعنوان "المبتكرون"، وهي منطقة مخصّصة لعرض الأبحاث والأفكار والمشروعات الريادية المرتبطة بالطاقة، حيث يقدّمها شباب مبتكرون على مدار أيام الحدث الأربعة.

وتتيح هذه المنطقة، الموجّهة إلى الطلبة من مختلف أنحاء دولة الإمارات، فرصة فريدة لعرض أعمالهم أمام قادة القطاع والمستثمرين وزملائهم، مما يسهم في ردم الفجوة بين الابتكار الأكاديمي والتطبيق العملي في عالم الأعمال.

كما سيشهد "أديبك 2025" الإعلان عن الفائزين في تحدي خفض انبعاثات الميثان، وهي مسابقة موجّهة لطلبة المدارس الثانوية في دولة الإمارات لطرح أفكار مبتكرة تسهم في تقليل انبعاثات غاز الميثان وتعزيز الاستدامة البيئية.