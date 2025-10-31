أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية للطاقة الخميس ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث بنحو 61 بالمئة إلى 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبلغ صافي الدخل المعدل 3.98 مليار دولار مقارنة بـ 4.07 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبلغت مبيعات توتال خلال الربع الثالث 48.7 مليار دولار مقارنة بـ 52 مليار دولار خلال العام الماضي.
وبلغت الإيرادات من المبيعات 43.8 مليار دولار مقارنة بـ 47.4 مليار دولار، بانخفاض 7.6 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تجاوزت توقعات المحللين التي كانت عند 43.07 مليار دولار.