وبلغ صافي الدخل المعدل 3.98 مليار دولار مقارنة بـ 4.07 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغت مبيعات توتال خلال الربع الثالث 48.7 مليار دولار مقارنة بـ 52 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغت الإيرادات من المبيعات 43.8 مليار دولار مقارنة بـ 47.4 مليار دولار، بانخفاض 7.6 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تجاوزت توقعات المحللين التي كانت عند 43.07 مليار دولار.