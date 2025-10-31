ويستضيف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، مجلس "ENACT" الذي يقام بالتعاون مع "مصدر" و"XRG" لاستكشاف فرص تطوير حلول مبتكرة وعمليّة لتعزيز مساهمة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل في تفعيل دور الذكاء الاصطناعي في الجهود الهادفة لضمان مستقبل داعم للنمو التقدم في العالم.

ويستند مجلس (ENACT) إلى التقاليد الإماراتية العريقة التي تراعي قيم الانفتاح والصراحة والتركيز على إيجاد الحلول.

ويساهم هذا الحدث في تعزيز الدور المحوري لأبوظبي في صياغة مستقبل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، وخلق فرص النمو المستدام.

وتقام فعاليات المجلس قبل انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، أكبر حدث عالميّ في قطاع الطاقة، الذي يقام في أبوظبي من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يشارك في المجلس كلٌ من:

عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات

الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي

دوغ بورغوم، وزير الداخلية، رئيس مجلس الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية

جيمس دانلي، نائب وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية

جورابيك ميرزا محمودوف، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان،

موراي أوشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي"

كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية

كينث ديلون، رئيس شركة "أوكسيدنتال"

باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"

دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"

تاكايوكي أويدا، المدير التمثيلي والرئيس والمدير التنفيذي لشركة "إنبكس"،

دونغ ساب كيم، الرئيس والمدير التنفيذي، "المؤسسة الوطنية الكورية للنفط"

جيسون ليو، الرئيس التنفيذي لشركة "وود ماكينزي"

براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة "مايكروسوفت"

جيك لوساريان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جيكو روبوتكس"

آرثر مينش، المؤسِّس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ميسترال إيه آي"

أندرو فيلدمن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سيريبراس"

بروس فلات، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة "بروكفيلد" لإدارة الأصول

توني إلوميلو، رئيس مجلس إدارة "بنك إفريقيا المتحد"

إريك كانتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مويليس"

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة بالاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة لتعزيز النمو المستدام، نحرص على تفعيل مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع التقدم عبر مختلف القطاعات، خاصةً في قطاع الطاقة. وسيجمع مجلس ’ENACT‘ قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل لتوحيد الجهود وضمان توفير الطاقة اللازمة لدعم نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الطاقة وزيادة وفرة إمداداتها، باعتبار هذين القطاعين من الركائز الرئيسة للنمو المستدام والازدهار العالمي. ويتطلب ذلك الاستثمار في منظومات الطاقة الأساسية القادرة على توفير الإمدادات اللازمة لدعم نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من توفير إمدادات الطاقة وشبكات الكهرباء، وصولاً إلى البنية التحتية المتقدمة وعالية الكفاءة للذكاء الاصطناعي".

الجدير بالذكر أنه تمت إقامة نسختين من مجلس "ENACT"، حيث ركزت الجلسة الأولى التي أقيمت في أبوظبي في نوفمبر 2024، على أهمية تعزيز الترابط بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واغتنام الفرص المتاحة في مجالَي الطاقة والذكاء الاصطناعي.

فيما عُقدت الجلسة الثانية في يونيو الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن وركزت على النمو الذي تشهده مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، وحيث سيتم بناء أكثر من ثلث مراكز البيانات العالمية الجديدة بحلول عام 2030.