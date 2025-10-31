وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة 11.38 تريليون وون (حوالي 8 مليارات دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 7.02 تريليونات وون (4.9 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للملف التنظيمي للشركة.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها شركة صناعة الرقائق الكورية الجنوبية أرباحا تشغيلية فصلية تتجاوز 10 تريليونات وون.

وبلغ صافي الربح 12.59 تريليون وون (8.8 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أي أكثر من ضعف ما حققته في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 39.1% لتصل إلى 24.44 تريليون وون (17 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

وتجاوزت الأرباح توقعات السوق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين لصافي الربح 8.84 تريليونات وون (6.2 مليار دولار)، وفقا لمسح أجرته شركة "يونهاب إنفوماكس".

وعزت إس كيه هاينكس هذا النمو إلى ارتفاع الأسعار العالمية لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وفلاش NAND، إلى جانب الطلب القوي على المنتجات المتطورة في صناعة خوادم الذكاء الاصطناعي.