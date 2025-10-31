وقال فانس بعد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيسين التنفيذيين لشركتي (أميركان إيرلاينز) و(يونايتد إيرلاينز) والنقابات ومسؤولين آخرين في قطاع الطيران أن الإغلاق الحكومي حتى أواخر نوفمبر ربما يؤدي إلى غياب الموظفين لفترات أطول وامتداد طوابير الأمن وتأخير الرحلات الجوية.

وأضاف "قد تكون كارثة. ربما يصبح الأمر كذلك حقا، لأننا في هذه المرحلة نتحدث عن أشخاص فاتتهم ثلاثة رواتب... كم منهم لن يحضر إلى العمل؟".

وحثت دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز الكونغرس على إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت للسماح بعودة الخدمات والأنشطة الحكومية ومواصلة المناقشات بعد الخلافات السياسية.

وقالت مصادر لرويترز إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ 30 يوما أدى إلى زيادة في تأخير الرحلات الجوية بسبب غياب مراقبي الحركة الجوية.