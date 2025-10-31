وقالت المجموعة إنها سوف تحافظ على وتيرة إعادة شراء أسهمها عند 3.5 مليار دولار.

وذكرت الشركة المدرجة على بورصة لندن أن الأرباح المعدلة بلغت 5.43 مليار دولار للربع الثالث في 2025، بانخفاض بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تجاوزت توقعات المحللين.

وقالت إن هذا يمثل زيادة بواقع 27 بالمئة عن الربع السابق ولكن أقل من الـ6 مليارات دولار التي جرى تسجيلها في نفس الفترة من العام السابق.

وتحسن حجم المبيعات مقابل الربع السابق، بينما حققت الشركة أيضا فائدة بقيمة 161 مليون دولار من التخفيضات الضريبية على مدار الربع.

وكانت شل مدعومة أيضا بأعمالها في مجال الغاز التي شهدت قفزة في الدخل بواقع 28 بالمئة وارتفاع الأرباح بواقع 23 بالمئة للربع الثالث.