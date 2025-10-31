وحققت الشركة في الربع الثالث من عام 2025 مستويات جديدة للأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 319 مليون دولار، بزيادة بنسبة 15.9 بالمئة على أساس سنوي. وحققت كذلك زيادة قوية بنسبة 21.5 بالمئة في صافي الأرباح لتصل إلى 221 مليون دولار، حيث تجاوز كل منهما توقعات المحللين.

كما سجلت أدنوك للتوزيع أعلى كميات مبيعات للوقود في تاريخها خلال الأشهر التسعة الأولى، بإجمالي بلغ 11.7 مليار لتر. وفي إطار التوسع الإقليمي لـ "أدنوك للتوزيع"، أضافت الشركة 85 محطة خدمة جديدة إلى شبكتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 977 محطة. وجاءت غالبية هذه الإضافات في المملكة العربية السعودية، حيث أضافت الشركة 72 محطة جديدة، لترتفع شبكة محطاتها في المملكة إلى 172 محطة خدمة، محققة نمواً سنوياً بنسبة 150 بالمئة على أساس سنوي، ما يؤكد التزامها بتوسيع حضورها في المنطقة.

وبعد تجاوز "أدنوك للتوزيع" أهداف التوسع قبل الموعد المحدد، أعلنت الشركة عن رفع مستهدفاتها لنهاية العام إلى افتتاح ما بين 90 إلى 100 محطة خدمة جديدة بنهاية 2025، مقارنة بالتوجيهات السابقة التي كانت تشير إلى 60 إلى 70 محطة خدمة فقط. كما يشمل التحديث افتتاح ما بين 80 إلى 90 محطة خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية وحدها.

وخلال فعاليات أول مجلس للمستثمرين نظمته "أدنوك" في أبوظبي، أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن رفع توجيهات النمو، محددةً مستهدفاً جديداً لتوسعة شبكة محطاتها إلى 1,150 محطة خدمة بحلول عام 2028. كما أعلنت عن مقترح لتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، وذلك رهناً بموافقة المساهمين، مع اعتماد توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026.

ويجسد هذا الالتزام المتجدد ثقة الشركة في قدرتها على تحقيق نمو طويل الأمد، مدعوماً بأداء مالي مرن وميزانية عمومية قوية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع": "يؤكد الأداء القياسي الذي حققته ’أدنوك للتوزيع‘ هذا العام قوة استراتيجيتها الخمسية للنمو، ومساهمتها في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التنقل وتجارة التجزئة. فقد سجلت الشركة أعلى أرباح فصلية في تاريخها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، إلى جانب توسعها السريع في شبكة محطات الخدمة، ما يؤكد متانة نموذج أعمالها وثقتها الراسخة في قدرتها على تحقيق نمو طويل الأمد. وتتجلى هذه الثقة في رفع مستهدفات التوسع وتمديد سياسة توزيع الأرباح لعامين إضافيين، بما يضمن عوائد مجزية ومستقرة للمستثمرين. ومن خلال التركيز على قطاع التجزئة غير الوقود، بما في ذلك إطلاق العلامة التجارية المطورة ’واحة من أدنوك‘ وتوسعة شبكة الوحدات العقارية المؤجرة، تعمل الشركة على بناء منصة مرنة للتنقل ومتاجر للتجزئة تلبي احتياجات العملاء المتنامية، وتساهم في خلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين، مدعومة بميزانية قوية ورؤية واضحة للنمو المستقبلي".

واستمر قطاع التجزئة غير الوقود في تحقيق زخم قوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي صافي الربح لهذا القطاع بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت الشركة أعلى عدد من معاملات التجزئة غير الوقود في تاريخها، بإجمالي 39.6 مليون معاملة، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 10.2 بالمئة. كما حققت أعلى معدل في تحول العملاء من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة منذ عام 2021، حيث وصل إلى 26.2 بالمئة، بزيادة قدرها 65 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسناً ملموساً في كفاءة العمليات وزيادة تفاعل العملاء مع خدمات قطاع التجزئة.

وقد جاءت هذه النتائج بفضل الأداء المتميز الذي حققته الشركة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك متاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات وإدارة العقارات، مما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال التي تنتهجها "أدنوك للتوزيع". وفي هذا السياق، أعلنت الشركة مؤخراً عن تحديث لتوجيهاتها المستقبلية، تتوقع من خلاله زيادة بنسبة 100 بالمئة في عدد معاملات قطاع التجزئة غير الوقود بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2023. كما شهد الربع الثالث من عام 2025 إنجازاً مهماً لزيوت "أدنوك فويجر"، العلامة التجارية الرائدة في قطاع زيوت التشحيم في دولة الإمارات، حيث توسع نطاق حضورها ليشمل 50 سوقاً في جميع أنحاء العالم.

ويمثل تمديد "أدنوك للتوزيع" لسياسة توزيعات الأرباح حتى عام 2030، رهناً بموافقة المساهمين، والانتقال إلى توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول لعام 2026، خطوة استراتيجية توفر رؤية واضحة للعائدات المستقبلية وتعزز فرص النمو المستقبلي، إلى جانب مكافأة المساهمين بشكل أكثر انتظاماً. وبذلك يصل إجمالي التزامات الشركة المعلنة لتوزيعات الأرباح إلى ما لا يقل عن 4.9 مليار دولار بين عامي 2023 و2030، بمعدل سنوي يبلغ 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى.

أعادت "أدنوك للتوزيع" خلال الربع الثالث من عام 2025 إطلاق الهوية الجديدة لعلامتها التجارية الشهيرة "واحة أدنوك"، تحت الاسم الجديد "واحة من أدنوك"، وذلك في إطار إعادة إطلاق شاملة للعلامة التجارية الرائدة.

ويقدم هذا التحول تجربة مُبتكرة في عالم المأكولات والمشروبات العصرية، والتي ترتقي بجودة الخيارات وتنوّعها، وذلك ضمن مفهوم "غورميه عالدرب" العصري، والذي يؤكد التزام "أدنوك للتوزيع" بتقديم تجربة مطورة تشمل خيارات أطعمة ومشروبات عالية الجودة، بما في ذلك قهوة مختصة من إعداد خبراء الباريستا، إلى جانب مجموعة جديدة من الخيارات الصحية، مع الحفاظ على الأصناف التقليدية التي يُفضلها العملاء.

ومن خلال ترسيخ مكانة متاجر "واحة من أدنوك" كوجهة مثالية للمأكولات أثناء التنقل، ترتقي الشركة بمفهوم المأكولات والمشروبات أثناء التنقل إلى مستوى استثنائي، مما يعكس التزامها بتقديم أفضل تجارب العملاء على مستوى قطاعي التنقل ومتاجر التجزئة.

كما عززت "أدنوك للتوزيع" حضورها كمزود لحلول التنقل المبتكرة والمتمثلة في شبكة E2GO لتصل إلى 368 نقطة شحن سريع وفائق السرعة للمركبات الكهربائية بنهاية شهر سبتمبر. ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار المستمر في حلول التنقل الناشئة بما يتماشى مع الطلب المتوقع، بما يضمن مواكبة أعمالها للمستقبل وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

وتستمر "أدنوك للتوزيع" في جهودها لتسريع تحولها إلى شركة تحقق أقصى استفادة ممكنة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في أعمالها، من خلال تطوير أو تنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل وقطاعات أعمالها، بما يساهم في تعزيز التميز التشغيلي، ورفع الكفاءة، وتقديم تجربة رائدة للعملاء.

وتماشياً مع استراتيجيتها الخمسية للنمو، تواصل "أدنوك للتوزيع" تعزيز زخم الأداء من خلال المرونة والابتكار وتنفيذ استراتيجيات تضع العملاء في صميم رؤيتها. وبفضل مركزها المالي القوي، وتوسع حضورها الإقليمي، وتسريع تبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتمتع الشركة بمكانة مثالية تتيح لها الاستفادة من الفرص المستقبلية، وخلق وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، وإعادة صياغة مفهوم التنقل والتجزئة في الأسواق التي تمارس أعمالها وأنشطتها فيها.