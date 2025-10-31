ورغم أن نموذج عملها ظل لسنوات محكوماً بفلسفة غير ربحية تركز على تطوير "ذكاء اصطناعي يخدم البشرية"، فإن الضغوط التمويلية الهائلة الناجمة عن طموحاتها التكنولوجية غير المسبوقة دفعتها إلى إعادة هيكلة جذرية فتحت الباب أمام طرح عام أولي محتمل، سيكون- إن تحقق- أحد أضخم الطروحات.

يأتي هذا التوجه في لحظة فارقة يعيش فيها القطاع سباقاً محموماً على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بتجاوز الإنفاق التريليوني خلال السنوات المقبلة.

وبين رهانات المستثمرين وطموحات سام ألتمان، المدير التنفيذي للشركة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت OpenAI قادرة على ترجمة ثورتها التقنية إلى قيمة اقتصادية حقيقية تعزز ثقة الأسواق في مشروعها التريليوني.

الطرح العام

تستعد شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI للتقدم بطلب طرح عام أولي في العام المقبل، مما قد يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر لم تسمها.

تضع الشركة الأساس لما سيكون أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق، وتفكر في تقديم المستندات إلى الجهات التنظيمية في النصف الثاني من عام 2026، حسبما ذكرت الوكالة.

لكن متحدث باسم شركة OpenAI قال في بيان: الطرح العام الأولي ليس محور اهتمامنا، لذا لم يكن من الممكن تحديد موعد له.. نحن نبني أعمالًا متينة ونعزز رسالتنا ليستفيد الجميع من الذكاء الاصطناعي العام.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة OpenAI أنها أكملت إعادة هيكلتها لتصبح منظمةً تقليديةً، مما قد يُتيح طرحاً عاماً أولياً . وقد قُدّرت قيمة OpenAI مؤخرًا بـ 500 مليار دولار أمريكي في عملية بيع أسهم الموظفين.

تتطلب مشاريع شركة OpenAI رأس مالٍ كبير. وقد صرّح الرئيس التنفيذي سام ألتمان، في فعاليةٍ عُقدت هذا الأسبوع، بأن الشركة، التي لم تُحقق أرباحًا بعد، قد التزمت بإنفاق 1.4 تريليون دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى سعيها للحصول على التمويل من خلال جولات التمويل والاقتراض، صرّح ألتمان بأن الطرح العام الأولي هو الخيار الأكثر ترجيحًا للشركة.

تغير جذري

يقول خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

تستعد شركة OpenAI، صانعة ChatGPT، لخطوة قد تغيّر وجه قطاع التكنولوجيا بالكامل من خلال طرح عام أولي محتمل، يُتداول حوله الآن تقييم ضخم قد يصل إلى تريليون دولار، وهو رقم يجعل من هذا الاكتتاب أحد أكبر الطروحات.

هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية للشركة التي تُقدّر قيمتها في الأسواق الخاصة حالياً بنحو 500 مليار دولار، إذ سيفتح الطرح أبواب أسواق المال أمامها لجمع سيولة ضخمة.

الهدف من هذه العملية يتجاوز مجرد جمع الأموال، فالاكتتاب العام سيوفر لـ OpenAI الوقود المالي اللازم لتمويل خططها العملاقة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية الضخمة لتأمين تفوقها التقني، مثل مشروع Stargate الذي قد تصل تكلفته إلى مئات المليارات من الدولارات لبناء مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ويتابع سعيد: هذا التمويل الهائل سيساعد الشركة على تسريع وتيرة أبحاثها نحو هدفها الأسمى وهو الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، إلى جانب تطوير مشروعات طموحة مثل "الباحث الآلي المستقل" القادر على إدارة مشاريع علمية كاملة بحلول عام 2028.

لكنه يشير أيضاً إلى أن التحول إلى شركة مساهمة عامة لن يكون بدون تغييرات جوهرية، فقد أعادت الشركة هيكلة نفسها لتصبح "شركة منفعة عامة"، وهو هيكل هجين يوازن بين الأهداف الربحية والرسالة غير الربحية لخدمة البشرية.

ومع ذلك، فإن الدخول إلى البورصة يعني الخضوع لضغوط المساهمين لتحقيق أرباح ربع سنوية ورقابة تنظيمية مشددة، وهو ما قد يخلق توتراً بين السعي لتحقيق عوائد مالية سريعة وبين التركيز على الأبحاث طويلة الأمد التي لا تضمن ربحًا فورياً.

ويؤكد سعيد أن التقييم التريليوني الطموح محفوف بالمخاطر، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على تفاؤل الأسواق بتحقيق نمو غير مسبوق في الإيرادات مستقبلاً. ويختتم حديثه قائلاً: "إن نجاح الطرح العام سيعتمد في النهاية على قدرة OpenAI على تحويل ابتكاراتها الثورية إلى إيرادات مستدامة وقوية تُثبت للمستثمرين أن هذا الرهان التريليوني كان في محله".

إعادة التنظيم

وقالت شركة OpenAI يوم الثلاثاء إنها حولت نشاطها الرئيسي إلى شركة ربحية، وذلك في ختام قصة قانونية طويلة ومثيرة للجدل.

وقالت المدعية العامة في ولاية ديلاوير، كاثي جينينجز، إنها وافقت على خطة تحويل الشركة الناشئة، التي بدأت كمنظمة غير ربحية في عام 2015، إلى شركة ذات منفعة عامة، وهو نوع من الكيانات الربحية التي تعبر عن التزامها بتحسين المجتمع.

أعلنت الشركة أيضًا أنها أعادت تنظيم هيكل ملكيتها ووقعت اتفاقية جديدة مع مايكروسوفت، داعمها القديم، تمنح عملاق البرمجيات حصةً تبلغ حوالي 27 بالمئة في شركة OpenAI الجديدة الربحية، لكنها تُغير بعض تفاصيل شراكتهما الوثيقة. وقد قُدّرت قيمة OpenAI بـ 500 مليار دولار بموجب شروط الاتفاقية، مما يجعل حصة مايكروسوفت تتجاوز 100 مليار دولار.

ويشير تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن عملية إعادة الهيكلة تمهد الطريق أمام صانع ChatGPT لجمع رأس المال والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به بسهولة أكبر، حتى مع بقائه من الناحية الفنية تحت سيطرة كيانه غير الربحي الأصلي.

صرحت جينينجز في بيانٍ لها بأنها لم تعترض على المقترح، مما يُنهي على ما يبدو أكثر من عام من المفاوضات والإعلانات حول مستقبل حوكمة OpenAI، وسلطة المستثمرين الربحيين ومجلس إدارتها غير الربحي على تقنية المنظمة. وكان المدعيان العامان لولاية ديلاوير، حيث تأسست OpenAI، وكاليفورنيا، حيث يقع مقرها الرئيسي، قد أعلنا أنهما يحققان في التغييرات المقترحة.

وقالت شركة OpenAI إنها أكملت إعادة هيكلتها "بعد ما يقرب من عام من الانخراط في حوار بناء" مع المكاتب في كلتا الولايتين.

تغييرات كبيرة

يقول استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة G&K، عاصم جلال، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

من المتوقع أن يؤدي اقتراب شركة OpenAI من الطرح العام الأولي إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيتها التجارية، حيث ستزداد الضغوط لتحقيق إيرادات متنامية ورفع مستويات الربحية لتلبية توقعات المستثمرين في الأسواق المالية.

هذا التحول، بحسب جلال، قد يدفع الشركة إلى التركيز بشكل أكبر على المنتجات والخدمات المدفوعة، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية والحلول المخصصة للشركات، بدلاً من التركيز الحصري على الأبحاث أو المبادرات المفتوحة المصدر. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تتوسع سياسات حوكمة المنتجات، فيما قد تتقلص بعض الجوانب المفتوحة مثل نشر الأكواد والنماذج المجانية للجمهور.

ويضيف جلال أن الشركة قد تبرر استمرار بعض جهود البحث المفتوح والعلمي لدعم سمعتها في الابتكار وجذب أفضل المواهب والمطورين، غير أن المنافسة الداخلية بين فرق البحث والإنتاج قد تتصاعد، مع توجيه المزيد من الموارد نحو المشاريع ذات الجدوى التجارية الأعلى.

ويختتم جلال حديثه بالإشارة إلى أن ضرورات السوق قد تدفع OpenAI إلى تعزيز التعاون مع الحكومات والشركات الكبرى من خلال برامج شراكة استراتيجية أو تراخيص مخصصة، مع اهتمام متزايد بالامتثال التنظيمي والأخلاقي المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي.