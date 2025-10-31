وبلغ صافي دخل عملاق التكنولوجيا في الربع الرابع من سنتها المالية حوالي 27.46 مليار دولار، أو 1.85 دولار للسهم الواحد، ارتفاعا من 14.3 مليار دولار، أو 0.94 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.

وكان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.77 دولار للسهم الواحد. وعادة ما تستثني تقديرات المحللين البنود الخاصة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، في بيان: "تفخر آبل بالإبلاغ عن رقم قياسي لإيرادات ربع سبتمبر بلغ 102.5 مليار دولار، بما في ذلك رقم قياسي لإيرادات آيفون في ربع سبتمبر، ورقم قياسي لإيرادات الخدمات على الإطلاق".

وأعلن مجلس إدارة آبل عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.26 دولار للسهم الواحد.

الإيرادات: "الآيفون" و"الخدمات" يتألقان

على الرغم من أن إجمالي مبيعات "آيفون"، الذي يمثل قلب أعمال الشركة، لم يلبِّ تماماً توقعات السوق، إلا أنه حقق إيرادات بلغت 49 مليار دولار، بزيادة 6 بالمئة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

واعتبر أنجيلو زينو، نائب رئيس CFRA Research، أن هذا الأداء، رغم النقص الطفيف، كان "مشجعاً بالنظر إلى الإطلاق الناجح لتشكيلة آيفون 17 في سبتمبر".

أما قطاع الخدمات، الذي يبيع المحتوى الرقمي والاشتراكات لمستخدمي أجهزة "آبل"، فقد حقق أداءً استثنائياً، حيث ولّد هذا القطاع 28.8 مليار دولار من الإيرادات، بزيادة قدرها 3 مليارات دولار تقريباً عن الربع المماثل من العام الماضي، ووصفه المحلل زينو بأنه "الأداء الأبرز".

كما أشار كوك إلى أن هذه النتائج تأتي في ختام "عام استثنائي لآبل، حققنا فيه إيرادات قياسية على الإطلاق للسنة المالية بلغت 416 مليار دولار بزيادة 6 بالمئة عن 2024"، متوقعاً أن يكون الربع المالي الحالي هو الأفضل على الإطلاق للشركة.

آبل تعزز استثمارها في الذكاء الاصطناعي

في مكالمة الأرباح، ركز كوك على أحدث أجهزة "آبل" وجهود الشركة لتعزيز المنتجات والخدمات بالذكاء الاصطناعي، في ظل الضغط لإثبات أنها لا تتخلف عن ركب ثورة الـ AI.

ميزات "Apple Intelligence":

روج كوك لميزات "Apple Intelligence" الجديدة، مثل الترجمة الفورية للغة أثناء مكالمات "آيفون".

"سيري" أكثر تخصيصاً: وعد كوك بإطلاق مساعد رقمي "سيري" (Siri) أكثر تخصيصاً في العام المقبل.

"سيليكون آبل" هو الأساس: أكد كوك أن شرائح الشركة المخصصة، التي تسمى "سيليكون آبل" (Apple silicon)، هي "في صميم كل شيء... هذه الرقائق المتقدمة بشكل لا يصدق تجعل منتجات آبل أفضل مكان لتجربة قوة الذكاء الاصطناعي".

القيود تُعيق المبيعات في الصين.. وتوقعات بالانتعاش

أشار كوك إلى أن مبيعات الشركة في الصين جاءت أقل من توقعات السوق، وعزا جزءاً من السبب إلى عدم القدرة على تلبية الطلب؛ حيث تجاوز الطلب على العديد من طرازات "آيفون 16" و"آيفون 17" المعروض المتاح في الربع المنتهي.

ومع ذلك، توقع كوك أن تنتعش المبيعات في الربع الحالي مع تحسن الإمدادات، معرباً عن رضاه التام عن مسار الأمور في السوق الصينية.

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك لشبكة CNBC إن الشركة تتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و12 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل أفضل ربع في تاريخها خلال الربع المنتهي في ديسمبر المقبل، مدعومًا بمبيعات قوية لهواتف آيفون 17 التي وصف استقبالها بأنه "استثنائي".

المحللون يتوقعون مبيعات بقيمة 132.31 مليار دولار في الربع المقبل، لكن توجيه أبل يشير إلى تحقيق نحو 137.97 مليار دولار، مع ربحية متوقعة تبلغ 2.53 دولار للسهم.

من جانبه، أوضح كيفان باريك، المدير المالي لـ "آبل"، أن هامش الربح الإجمالي للشركة كان أعلى من المتوقع في الربع المنتهي حديثا، رغم تكاليف مرتبطة بالتعريفات الجمركية بلغت نحو 1.1 مليار دولار، ووصلت إلى نحو 2 مليار دولار في الربعين الماليين الماضيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه "آبل" على أسعار طرازات "آيفون" الجديدة دون تغيير، مما زاد المخاوف بشأن هامش الربح في ظل التكاليف الإضافية.

