وقالت الشركتان في بيان إن منصة (إتش.بي.إس ستراتيجيك سوليوشنز بارتنرز) ستركز "على تنفيذ استثمارات في الأسهم الممتازة والعادية يتم التفاوض عليها بشكل خاص، بالإضافة إلى استثمارات دين في شركات كبيرة مملوكة لجهات راعية أو غير راعية، في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل رئيسي".

وذكرت الشركتان أنه في إطار عملية الإطلاق، ستدعم شركة لونيت المنصة من خلال التزام متوقع وطويل الأجل بقيمة لا تقل عن مليار دولار.

كما ستتعاون الشركتان لتمكين المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاستثمار عبر المنصة الجديدة.

وقال سكوت فرينش، الشريك المؤسس والرئيس المشارك لشركة إتش.بي.إس "تسهم تغيرات السوق الحالية في توفير فرص جذابة لحلول رأس مال مخصصة وقابلة للتوسع، حيث تسعى الشركات الكبيرة المملوكة لجهات راعية أو غير راعية إلى مصادر تمويل مرنة".

وبلغت قيمة الأصول التي تديرها إتش.بي.إس بحلول نهاية يونيو 165 مليار دولار.

ويوجد في أبوظبي ثلاثة صناديق ثروة سيادية تدير مجتمعة أصولا بقيمة 1.5 تريليون دولار.

وتدير لونيت أصولا بقيمة 110 مليارات دولار وتركز شركة إدارة الاستثمارات بشكل أساسي على الأسواق الخاصة.

وكشفت لونيت وبلاكستون عن خطة هذا الشهر لإنشاء منصة تستهدف الاستثمار في الأصول اللوجيستية في منطقة الخليج بقيمة خمسة مليارات دولار.